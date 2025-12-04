Rosalía anuncia dos shows en Buenos Aires para agosto del 2026

Luego de un comentadísimo paso por Buenos Aires, Rosalía anuncia su regreso a la Argentina. La estrella española se presentará en dos únicas funciones el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, en el marco del LUX TOUR 2026 y de la mano de DF Entertainment. Rosalía desplegará en Buenos Aires su obra que abre un ciclo distinto en su trayectoria, alejado de la era Motomami, barroco desde lo instrumental, los arreglos, las lenguas y las letras.

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de Movistar Arena, en preventa exclusiva para clientes Santander el 10 de diciembre, de 10 a 16 y luego en la instancia de la venta general, que estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10. Las tarjetas de Santander contarán con 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.

En su reciente visita a Buenos Aires, Rosalía profundizó su conexión con la ciudad y la cultura argentina. En apenas dos días, asistió a una sesión de jam y grabó una charla junto a la escritora Mariana Enríquez. Además, visitó lugares icónicos de la ciudad y se encontró con Charly García.

Se subió al Obelisco, desde donde contempló el cielo que cita en “Reliquia”, canción donde menciona a la ciudad como símbolo de belleza trascendental. “El cielo nació en Buenos Aires”, dice el tema y la frase, que rápidamente fue festejada por sus fans argentinos, cobró aún más notoriedad tras las declaraciones de la cantante: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida".

Rosalía vuelve a los escenarios convertida en una de las creadoras más influyentes del panorama internacional. Tras el fenómeno global de Motomami, su nueva gira mundial apunta aún más alto. Lux representa un viraje hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo, sin perder la impronta provocadora que caracteriza a Rosalía. Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico.

Desde su lanzamiento, el álbum marcó el debut comercial más fuerte de la carrera de Rosalía y estableció nuevos hitos para la música en español a escala global, rompiendo múltiples récords históricos en los principales mercados. El álbum debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify, convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial, y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

ROSALÍA – LUX TOUR 2026:

16 de marzo – Lyon, FR – LDLC Arena

18 de marzo – París, FR – Accor Arena

20 de marzo – París, FR – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, CH – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, IT – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, ES – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, NL – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, BE – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, DE – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, DE – Uber Arena

5 de mayo – Londres, UK – The O2

4 de junio – Miami, FL – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, FL – Kia Center

11 de junio – Boston, MA – TD Garden

13 de junio – Toronto, ON – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, IL – United Center

23 de junio – Houston, TX – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, CA – Kia Forum

3 de julio – San Diego, CA – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, CA – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, CO – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, BR – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, MX – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, MX – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, MX – Pal



RB/ff