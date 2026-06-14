Jorgelina Aruzzi:“Me interesaba hablar de las personas que cuidan”

Su rostro conquistó popularidad por las excelentes actuaciones que hizo para la televisión abierta. Se podría subrayar que Jorgelina Aruzzi no pasó inadvertida en ningún elenco, sea Educando a Nina, 100 días para enamorarse o el capítulo de El hombre de mi vida. Pero hay otra Aruzzi menos conocida que es la autora. Estrenó unipersonales algunos interpretados por ella misma como La madre impalpable o Animal humano, pero también estrenó otro cediéndole el protagonismo a otra intérprete como fue el caso de La mujer del vestido verde. Ahora volvió al escenario para ponerle el cuerpo a su nueva ficción: El ser querido que se da los miércoles a las 20 horas en el teatro Astros y donde comparte la dirección con Dalia Elnecavé. La música original y diseño sonoro son de Rafael Varela, la iluminación de Paula Fraga, más escenografía y vestuario de Clara Hecker. Anticipa que después de junio saldrán de gira.

—¿Cómo surgió la idea de El ser querido?

—Creo que en mi adolescencia me marcó una historia con respecto a las mujeres del rock, más precisamente conocí a la pareja de un guitarrista. Me interesaba hablar de las personas que cuidan. Hay algo en lo femenino, siempre están cuidando a un hombre o cuando se enferman los padres. Recae sobre una mujer, el resto se distribuye otros roles. Me pregunté ¿qué pasa con la vida de esas personas?

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—¿Te estás especializando en escribir unipersonales?

—No, tengo otros textos como P´asado carnal (2019) que escribí junto Eugenia Guerty, después Pura sangre, el amor es un monstruo junto a Carlos Casella y Griselda Siciliani donde eran varios los personajes (2022), La última montaña para el ciclo de Microteatro fue para dos actores y en estos momentos estamos creando con Peto Menahem una comedia con varios personajes (Ver Recuadro). El unipersonal lo que tiene es que me es más práctico. Con Dalia Elnecavé (la codirectora) somos muy amigas y compartimos la misma visión sobre la estética del teatro y de la vida, por eso sumó su mirada.

—¿La definís como comedia?

—Me gusta explorar cómo en una tragedia puede estar atravesada por la comedia. Los extremos se tocan. Por eso en un velorio o en un hospital aparece el humor casi como una manera de distanciarnos de lo dramático. Quería explorar en lo simbólico de una persona que no se sabe qué rol está cumpliendo.

—El espectáculo Casual también ubica la ficción en una sala de espera de terapia intensiva…

—Creo que estamos en un momento de crisis con respecto al tema de la salud. Hay reclamos por las pensiones de discapacidad, por los subsidios y son los padres los que salen a manifestarse.

—¿Cómo es tu relación con el rock, ya que tu protagonista intenta tocar temas de Sumo y Viejas locas?

—La música viene a plantear también un estancamiento, así como su marido se quedó en una época, a ella también le pasa. Siento que la música, en nuestra adolescencia y a lo largo de nuestra vida va marcando momentos. Para mí el rock nacional es algo muy identificatorio de nuestro país y de una época de la Argentina. Las letras y las músicas hoy son diferentes. Busqué hablar del ego de los artistas, quién lo es, quién necesita el arte para comer, qué es venderse, temas que también nos moviliza a los actores,

—¿En estos últimos años estuviste sin trabajo?

—Siempre tengo blancos, lo que pasa es que como hago mis obras y me invento proyectos apelo a la autogestión, que es mi mayor herramienta. Tengo períodos en que trabajo tres meses y luego tenés que esperar cinco. Hoy es más difícil armar agenda, porque también hay menos trabajo.

Proyectos después de junio

A.S.

Comparte las funciones de El ser querido con las grabaciones de Tiempo al tiempo, para Netflix, que protagonizará Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro.

Aclara: “Lo mío fue de a poco, pero seguido. Pasé de actuar en programas de humor a hacer ficción. Chiquititas y Amor mío me dieron masividad”. Integró éxitos teatrales como Le prénom y el año pasado Felicidades, pero nunca la convocaron desde las salas oficiales. “Estoy agradecida a Yankelevich y Suar porque me sumaron a proyectos muy interesantes”.

Subraya: “Creo que las plataformas cambiaron el paradigma. La gente de a poco fue viendo más en los dispositivos, antes se veía en familia y ahora cada uno ve su serie. Por supuesto se consume ficción pero está más difícil de centralizar, aunque cuando sale algo nacional, se lo devora. Creo que los argentinos tenemos muchos lugares en el mundo destacados desde el arte hasta la ciencia y antes eran apoyadas por el mismo país, hoy no. La cultura, la ciencia o la educación todo nos da identidad y es peligroso perder el patrimonio, los glaciares, el territorio y la soberanía”.

Está terminando una comedia escrita junto a Peto Menahem, que impulsa Adrián Suar. “Con Peto nos divertimos -subraya- y fue una idea de Adrián cuando hicimos Felicidades. Nos convocó para que escribiéramos y él nos da su devolución. Creo que se verá prontamente. Es como que tenés el doble desafío, cuando planteás algo sabiendo que es un amigo. Te obliga a un ejercicio de cordialidad. Fue bastante fácil”.