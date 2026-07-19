La emoción de María Becerra, que cantará el Himno argentino en la final: ya se filtró el video del ensayo

Finalmente se develó la incógnita y María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina se enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. La cantante oriunda de Quilmes fue elegida para este histórico reconocimiento y debió diagramar un viaje de urgencia de pocas horas desde Europa: tras adelantar un show que estaba brindando en España, se subió a un avión privado y aterrizó en Nueva York esta misma mañana directo para comenzar con las pruebas de sonido en el campo de juego.

La participación de "La Nena de Argentina" se gestionó a contrarreloj debido a la magnitud del evento y la logística de su gira. Tras confirmarse la noticia, la artista no dudó en modificar su agenda en España para viajar de inmediato hacia Norteamérica, impulsada por el orgullo de representar a su país en la definición de la Copa del Mundo. Horas antes del partido, se filtraron las primeras imágenes de sus prácticas sobre el césped, donde se la vio luciendo un look mundialista: un top azul con el Sol de Mayo en el pecho y una minifalda a tono.

La emoción de María Becerra en el MetLife Stadium

Tras finalizar uno de los ensayos previos a la ceremonia de clausura, la cantante dialogó brevemente con un periodista de la señal ESPN en medio del campo de juego y no pudo ocultar su conmoción por el momento que le toca atravesar. Al ser consultada sobre el lugar que ocupa este hito en su trayectoria, el cronista le preguntó: "De todas las cosas lindas que te pasaron en tu carrera, ¿esta dónde va? ¿Al podio?". Con total firmeza y visiblemente movilizada, la quilmeña respondió: "Sí, sí. La primera, sin dudas. Sin duda alguna".

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El momento más importante en la carrera de "La Nena de Argentina"

El periodista insistió ante la magnitud de la declaración de la artista y le repreguntó si efectivamente se trataba de "lo más importante que te pasó". Sin vacilar, la cantante cerró la breve entrevista ratificando su enorme felicidad: "Sí, sin duda".

El secreto de Messi y el corte final de esta Selección

Desde que la Selección argentina obtuvo el pase a la final de la Copa del Mundo FIFA 2026, ya se había comenzado a hablar de María Becerra como la encargada de interpretar el himno argentino antes de comenzar el encuentro. Pero, en el medio surgieron otros nombres como el de Soledad Pastorutti, quien no pudo postergar su participación en La Fiesta Nacional del Poncho, Lali Espósito, que ya había cantado en la final de Qatar 2022, y Ángela Leiva. Hasta hace unas horas que Becerra hizo público videos y fotos en el MetLife Stadium.

De esta manera, la intérprete de hits internacionales sumará una página dorada a su carrera profesional ante los ojos del mundo, en la antesala de un partido que mantiene en vilo a todo el país.

MEG/MSS