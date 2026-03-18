“No hay cura para el Tourette, pero definitivamente hay cosas que están mejorando en el mundo que pueden usarse”, asegura Baylen Dupree, una joven estadounidense de 23 años que convive con el síndrome y que en los últimos años se volvió conocida por mostrar su vida cotidiana sin ocultar la condición. Desde Estados Unidos, Baylen comparte hace cuatro años escenas de su día a día sin filtros, donde los tics involuntarios, los silencios incómodos, la risa y el cansancio físico conviven como parte de una experiencia real que busca generar conciencia y romper con prejuicios.

Por este motivo, Baylen Dupree no es una influencer tradicional. Convive con síndrome de Tourette en su forma más severa, con coprolalia, TOC e insomnio, y durante gran parte de su adolescencia intentó ocultarlo. Todo cambió en 2021, cuando empezó a subir videos a redes sociales mostrando escenas cotidianas atravesadas por tics involuntarios. La decisión de no editar ni suavizar lo que le pasaba la convirtió en una referencia global sobre esta condición poco comprendida.

Ese crecimiento digital desembocó en Baylen Out Loud (Mi vida con Tourette en Latinoamérica), el reality que expone su vida adulta, su independencia, su relación de pareja y los desafíos médicos y emocionales de convivir con el Tourette sin esconderse. La primera temporada ya está disponible en HBO Max y la segunda llega en el marco del rebranding de Discovery Home & Health, como uno de los lanzamientos más fuertes de la señal en Argentina.

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En diálogo con Perfil, Baylen Dupree habló del detrás de escena del programa, de su evolución personal, del hate en redes sociales y del rol inesperado que asumió como voz para miles de personas que conviven con tics en todo el mundo.

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Quién es Baylen Dupree y por qué se hizo conocida

Baylen Dupree nació el 30 de julio de 2002 en Virginia Occidental, Estados Unidos. Desde los seis o siete años empezó a manifestar tics motores leves, como parpadeos excesivos, movimientos de cuello, que durante mucho tiempo fueron minimizados como “fases” de la infancia. Esa falta de diagnóstico marcó sus primeros años escolares y familiares.

La adolescencia fue un punto de quiebre. A los 15 años, los tics escalaron de manera abrupta con espasmos corporales completos y la aparición de la coprolalia, una manifestación que afecta solo a alrededor del 10% de las personas con Tourette. En la secundaria sufrió bullying y aprendió a suprimir los tics en público, algo que le generaba un agotamiento físico extremo y crisis severas al llegar a su casa.

El diagnóstico oficial llegó poco antes de cumplir 18 años, en plena pandemia. El encierro por COVID-19 intensificó sus síntomas y la obligó a repensar su futuro académico ya que, mientras estudiaba pre-enfermería en la Universidad de West Virginia, tuvo que pasar a la modalidad online debido a la severidad de sus crisis.

En noviembre de 2021 tomó una decisión que cambiaría su vida: dejar de esconderse. Empezó a publicar videos en TikTok mostrando su rutina diaria sin filtros ni cortes. No editaba los momentos incómodos, no ocultaba los insultos involuntarios ni los tics motores. Esa crudeza generó identificación inmediata y su audiencia creció rápidamente.

Baylen comenzó a subir videos a TikTok en 2020 y la primera temporada de su reality se lanzó a principios de 2025.

En marzo de 2026 la joven supera los 10 millones de seguidores en TikTok y el millón en Instagram. Su contenido mezcla educación, humor autocrítico y vida cotidiana, y rompió con la idea del Tourette como una rareza médica para mostrarlo como parte de una experiencia humana real.

La nueva temporada de Baylen Out Loud

El salto a los medios tradicionales llegó en 2025 con su propio reality producido por TLC. A diferencia de los videos breves que la hicieron conocida, el formato televisivo -con episodios de unos 40 minutos- le permitió desarrollar en profundidad su historia, las dinámicas familiares y el impacto cotidiano del Tourette en su vida adulta.

La primera temporada de Baylen Out Loud funcionó como una presentación íntima. A lo largo de nueve episodios, el programa siguió su proceso de aceptación del diagnóstico y su camino hacia una mayor independencia. El foco estuvo puesto en el vínculo con su familia, en la exigencia física y emocional que implica el trastorno y en su relación con su prometido Colin Dooley.

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La segunda temporada, con 14 episodios, amplía esa mirada. La historia se traslada a su convivencia con Dooley en Arlington, Virginia, y muestra desde los conflictos domésticos hasta la planificación de la boda prevista para mayo de este 2026. Asimismo, el estrés financiero, las tensiones familiares y el miedo al futuro atraviesan cada capítulo.

“En la segunda temporada de Baylen Out Loud pueden esperar muchas cosas diferentes”, adelantó Dupree en diálogo con Perfil, y resumió: “Pueden esperar verme reunirme con personas que tienen Tourette. También verán a mi madre hablar con otras familias, un poco del comienzo de la planificación de la boda y me verán explorar terapia ERP”.

Uno de los momentos más importantes llega en el último episodio. “Diría que el último episodio de la temporada dos es mágico. Tuvimos la oportunidad de ir a Londres y explorar un nuevo dispositivo llamado Neupulse, que ayuda con el Tourette y los trastornos de tics, aunque todavía no está disponible ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido”, explicó.

Sobre esa experiencia, fue contundente: “Usar el dispositivo fue mágico. Fue una sensación increíble. No me había sentido así en mucho tiempo. De la forma más fácil de explicarlo, me dio una sensación de calma. Y obtener eso de manera no invasiva es prácticamente como un regalo de Dios”.

La segunda temporada del reality muestra, entre otras cosas, su convivencia con su prometido Colin Dooley.

No obstante, la joven precisó que, pese a la exposición que implica su presencia en redes sociales y en el reality, mantiene límites claros sobre su vida privada. “En las redes sociales comparto tanto como quiero, ahí es definitivamente donde pongo el límite”, sostuvo, y remarcó que hay aspectos que elige no hacer públicos. En ese sentido, explicó que su boda tendrá instancias fuera de cámara y una celebración privada posterior, con el objetivo de preservar espacios íntimos y marcar una diferencia entre el tiempo de filmación y su vida personal. “El mundo no necesita saber todo sobre mí”, afirmó.

Vivir con síndrome de Tourette y convertirse en referente

Consultada por Perfil sobre cómo la exposición pública la convirtió en una referencia para miles de personas, Dupree señaló: “Siento un poco de presión porque tengo la condición. No soy una experta, sólo soy alguien viviendo con ella”. Sin embargo, aclaró: “A veces me hacen preguntas como si fuera doctora, y no lo soy, pero también soy una voz para cada niño y cada persona que no siente que tiene una”.

En este sentido, tanto el programa como sus redes muestran también el costado menos romantizado de la enfermedad, como el dolor físico causado por los tics repetitivos, la ansiedad constante y la convivencia con trastornos asociados como el TOC. Dupree combina medicación y terapia conductual, y no descarta opciones más invasivas a futuro.

Además, la joven envió un mensaje a personas recientemente diagnosticadas: “Basado en mi propia experiencia, nunca estás solo. Yo siempre pensaba que estaba sola o que no había nadie que se viera como yo o tuviera Tourette o tics tan intensos como los míos”. Y agregó: “La comparación es el ladrón de la alegría y te absorberá toda la felicidad”.

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Por este motivo, la dimensión espiritual ocupa un lugar central en su relato. “Según mi experiencia personal, la única forma en que superé lo que superé fue gracias a Dios. Así que tómalo como quieras. Él siempre está ahí para ti cuando mucha gente no lo está”, sostuvo, y añadió: “El mundo es un lugar muy solitario y a veces la única persona allí es Dios”.

Baylen Dupree habló sobre el hate en redes sociales

La masividad también trajo una contracara dura. Durante la grabación de la segunda temporada, Dupree fue blanco de burlas, memes y comentarios sobre su cuerpo. “Aumenté entre 9 y 11 kilos por la medicación y todo internet tuvo algo que decir: ‘está embarazada’, ‘tiene sobrepeso’, ‘es una gorda’. Me llamaban ‘Whalen’”, recordó.

Ese hostigamiento impactó incluso en su vestuario. “Al principio elegía ropa más holgada para que la gente no dijera nada sobre mi figura. Y ahora llegó un punto en el que digo: estoy bien con lo que me pongo”, contó sobre su evolución de confianza de la primera a la segunda temporada. Para ella, el cambio también tiene un sentido generacional: “Si esto ayuda a que las chicas más jóvenes sean ellas mismas y no se repriman, eso es todo lo que quiero”.

Asimismo, sobre cómo lidia con el odio en redes sociales, la joven fue clara: “Tiendo a no mirar mis comentarios para mantener esa parte de mí cuerda, o si alguien hace un mal comentario sobre mí, entonces voy a responder”. Y cuestionó un video en el que se burlaban de sus tics: “No soy el remate de un chiste. Es solo tu elección reírte de alguien con una discapacidad. Esa es tu percepción”.

Síndrome de Tourette: de qué se trata y cómo concientizar

También salió al cruce de quienes critican el enfoque del programa y acusan a la producción de aprovecharse de su historia. “Esa no es la percepción de todos sobre Baylen Out Loud, porque esa es la percepción equivocada”, afirmó, y defendió el rol del canal al señalar que “TLC ha hecho todo lo que está a su alcance para asegurar que el Síndrome de Tourette sea identificado correctamente en la sociedad”. En esa línea, sostuvo que el retrato de su experiencia es fiel y contundente: “Creo que han retratado mi vida con Tourette lo más perfectamente posible y no siento que me estén explotando”.

Para Dupree, el problema de fondo excede el caso puntual y tiene que ver con la deshumanización en el entorno digital. “Mucha gente en las redes sociales piensa que los que estamos ahí no tenemos sentimientos. Como si no fuéramos personas reales. Las personas en las redes sociales tienen sentimientos reales. No somos solo robots”, aseguró. Y cerró de forma contundente: “Es increíble para mí que a veces la gente sea tan ignorante”.