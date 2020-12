“La música me enamora por completo”

Jonás Zabala

Voy como un pendejo detrás de ella”, dice Danny Ocean, y habla, claro, de su pasión: “La música me enamora, voy como un pendejo detrás de ella”. Ocean se ha convertido en el primer artista latino en superar los mil millones de streams en Spotify Global (gentileza de su hit Me rehúso) y ha colaborado con nombres como Carol G y Tini.

—¿Cuál es el big bang que te hace dedicar a la música en tu vida?

—Creo que se me presenta de muchas maneras; la verdad, es algo social, algo que ha estado en las conversaciones. Mi música es muy visual, lo que veo, lo que analizo. Puede surgir a raíz de la conversación. De ahí nace mi música como concepto. A nivel rítmico, siento que mi música es muy personal. Es lo que estoy sintiendo. Pero siento que se cruza con lo social, con la “experiencia de usuario” de la música.

—¿Qué era lo que escuchabas mucho antes de ponerte a crear música?

—Escuchaba mucho bandas de sonido, orquestación en películas. Y la verdad, es que lo sigo haciendo. Ayer a la noche escuchaba a Thomas Newman en la banda de sonido de Buscando a Nemo. Escuchaba también parte de la película ¿Conoces a Joe Black?. Daft Punk es fundamental para mí, mucho R&B. No tengo ahorita canciones así, cantantes. Sí, mucho Daft Punk, Mi mamá, de niño, me llevaba a obras de teatro, que a veces, claro, no me gustaban, pero hoy en día me doy cuenta de todo lo valioso que fue.

—¿Qué encontrás en las bandas de sonido de películas, en esa orquestación?

—Creo que entontré el feeling a nivel armónico. Encontré ese feeling de lo que yo siento que quiero generar. Me encanta a nivel musical la tensión que puede generar un score. Al mismo tiempo, a nivel armónico aparece la sensación de sentirte enamorado sin haber una palabra, o referencia, a nivel vocal. Te cuentan una historia adentro del alma. Más universal es imposible.

—¿Qué historia te gustaría contar a vos?

—Yo cuento muchas historias personales, mías, que me pasan. Más que historias, son cuestiones sociales, personales. Más que una historia, para mí es una pregunta. Bueno ¿qué? Pronto, que es mi más reciente sencillo, habla de una chica que me gustaba cuando me cruzaba con ella yendo al trabajo. ¿Cómo recreo ese film, ese momento? Porque puedes contar una historia, pero tienes que pensarlo en el ritmo y en la armonía. Así se hace, en otro tema se trata de hablar de la gente que dice más que hace. Es una historia, siempre, que quiero contar. Se trata siempre de lo que estoy observando. Es algo muy social.

—Carol G, Tini y más nombres son parte de tus colaboraciones: ¿qué ves en esa unión de artistas latinos masivos?

—Los pros son muchos, muchísimos. Estamos yendo más lejos, porque estamos todos codo a codo andando. Yo tengo que empatizar primero, al menos para poder colaborar. La música latina ha llegado a muchos rincones. Las plataformas digitales han ayudado mucho, pero ese intercambio de culturas, de Norte a Sur, de Sur a Norte, va muy rápido. Creo que este intercambio es muy valioso. Y poderoso.