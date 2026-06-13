La poesía como forma de comprender la vida

Desde muy joven, la escritura fue para mí una forma de comprender lo que me pasaba. Empecé a escribir a una edad muy temprana, casi sin darme cuenta de que ese gesto iba a acompañarme toda la vida. Recuerdo que fue la emoción lo que me llevó a escribir: una sensación profunda, algo que necesitaba salir y que encontraba en las palabras su lugar.

Escribí mis primeros poemas siendo muy chico, alrededor de los 8 años, y desde entonces la escritura fue apareciendo de manera natural, sin buscarla, pero sin dejarla nunca. Con los años, entendí que esa necesidad no era pasajera, sino parte de mi forma de estar en el mundo.

Esa relación con la escritura se fue sosteniendo. No fue algo planificado, sino algo que nació muy temprano y se quedó conmigo. La poesía fue, muchas veces, un refugio; una manera de ordenar lo que sentía y de darle forma a experiencias que, de otro modo, quedaban dispersas.

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Todo lo inolvidable nace de ese recorrido. Es una antología que reúne textos escritos en distintas etapas de mi vida, atravesados por momentos, preguntas y búsquedas que fueron cambiando con el tiempo. No lo vivo solo como una recopilación, sino como una forma de volver sobre ese camino y reconocer qué cosas siguen teniendo sentido hoy.

Siempre entendí la poesía como una forma de expresar lo que uno siente. Es un espacio donde intento ser honesto, sin buscar efectos, sino tratando de decir lo que verdaderamente me pasa. Hay textos que fueron escritos hace muchos años y que, sin embargo, siguen hablando en el presente.

Este libro cuenta con dos prólogos que valoro profundamente. En la edición argentina, el prólogo es de Antonio Requeni, a quien admiro por su sensibilidad y su trayectoria dentro de la poesía. La edición española, que se presentará en octubre bajo el título Amar: a cada uno, a todos y a cualquiera, contará con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca, un poeta cuya obra ha sido una referencia dentro de la literatura en lengua española. Esta nueva edición incluirá, además, poemas inéditos que amplían y enriquecen el universo de la antología.

A lo largo de los años también fui entendiendo que la poesía no solo es una forma de expresar lo que uno siente, sino también una manera de mirar. Me enseñó a detenerme, a observar de otra manera, a encontrar sentido en lo que muchas veces pasa desapercibido. Esa forma de mirar sigue presente cada vez que escribo.

En ese sentido, Todo lo inolvidable no es solo un libro que reúne textos, sino también una forma de compartir esa mirada. Cada poema nace de una experiencia concreta, de una emoción real, pero también de ese intento de comprender mejor lo que nos pasa. Me interesa que quien lea pueda detenerse, reconocerse en alguna línea o simplemente dejarse atravesar por lo que el poema propone.

La posibilidad de llegar a España abre una nueva etapa para el libro. Es una forma de que estos textos continúen su recorrido y encuentren nuevos lectores en otro contexto.

Publicar esta antología es, para mí, una síntesis y, al mismo tiempo, un comienzo. Reúne parte de lo vivido, pero también deja abierta la posibilidad de que cada lector encuentre algo propio en esas páginas.

Porque la poesía no termina cuando uno la escribe. Continúa en cada lectura, en cada interpretación, en cada emoción que despierta.

*Autor