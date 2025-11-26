La temporada 5 de Stranger Things, el cierre definitivo de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, estrena su primera parte este 26 de noviembre y llegará en un lanzamiento dividido en tres entregas. La producción de Netflix, que desde su debut en 2016 se consolidó como un fenómeno global, regresa después de más de tres años de espera y con una expectativa que no dejó de crecer entre sus fans.

A lo largo de ocho episodios que superarán en su mayoría los 60 minutos, la historia vuelve a Hawkins en el otoño de 1987, un pueblo marcado por la apertura masiva de portales y por la amenaza creciente de Vecna. Según la sinopsis oficial, “la batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca”, un anticipo que confirma que el cierre será más ambicioso que cualquier entrega anterior.

El estreno en tres volúmenes busca mantener el suspense durante todo fin de año, con capítulos que los Duffer describieron como “básicamente ocho películas”. Además, el episodio final tendrá un despliegue inédito, ya que se proyectará en más de 350 cines de Estados Unidos y Canadá en simultáneo con su lanzamiento en streaming. “Es algo con lo que hemos soñado durante años”, explicaron los creadores, agradeciendo a Netflix por hacerlo posible.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así será la quinta temporada de Stranger Things en Netflix

Fechas, horarios y capítulos de la quinta temporada de Stranger Things en Netflix

El estreno de la temporada final de Stranger Things en Argentina está programado en tres volúmenes, todos a las 22:00 hs en Netflix. El objetivo es extender el impacto del desenlace durante más de un mes, manteniendo la conversación activa y permitiendo que cada tanda de episodios gane protagonismo propio.

Volumen 1 – 26 de noviembre (4 episodios)

- Episodio 1: The Crawl (El Rastreo)

- Episodio 2: The Vanishing Of (La Desaparición de…)

- Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow)

- Episodio 4: Sorcerer (Hechicero)

Volumen 2 – 25 de diciembre (3 episodios)

- Episodio 5: Shock Jock

- Episodio 6: Escape From Camazotz (La Fuga de Camazotz)

- Episodio 7: The Bridge (El Puente)

Volumen 3 – 31 de diciembre (episodio final)

- Episodio 8: The Rightside Up (El Lado Correcto / El Derecho)

La última temporada de 'Stranger Things' se estrenará en tres volúmenes.

Los hermanos Duffer adelantaron que esta temporada será la más larga y cinematográfica de todas. Si bien el número total de episodios es similar al de entregas previas, la duración apunta a superar los estándares habituales de series de streaming. Según confirmaron, “estos capítulos son básicamente ocho películas”, un guiño a la escala épica que imaginan para el cierre.

El Volumen 1 marcará el regreso al caos de Hawkins, mientras que el Volumen 2 profundizará en la confrontación directa con Vecna. El episodio final, programado para el 31 de diciembre, será el cierre absoluto de la saga, siendo el verdadero final del Upside Down, de Once, de Hawkins y de la mitología que comenzó en 2016.

Además del estreno en streaming, el último capítulo se proyectará en salas de cine de Estados Unidos y Canadá. Los hermanos Duffer celebraron la decisión con un mensaje contundente: “Estamos sumamente emocionados de que los fans tengan la oportunidad de vivir el episodio final de ‘Stranger Things’ en cines”. La posibilidad de que esta iniciativa se extienda a otros países aún está siendo evaluada.

Millie Bobby Brown y David Harbour se reencontraron en la premiere de Stranger Things y pusieron fin a la polémica

Trama y regreso del elenco: qué esperar del final de Stranger Things

La temporada 5 retoma la historia en el otoño de 1987, con Hawkins bajo cuarentena militar tras la aparición de múltiples portales. Vecna, desaparecido luego del ataque final de la cuarta temporada, sigue operando desde las sombras, ampliando la dimensión del Upside Down y acercando una amenaza que, según la sinopsis oficial, será “más poderosa y letal que nunca”.

El aniversario de la desaparición de Will vuelve a activar un temor profundo entre los protagonistas. Eleven debe ocultarse debido a la intensificación de la búsqueda gubernamental, mientras el grupo intenta reagruparse y definir una estrategia común. La misión consiste en encontrar a Vecna y destruirlo para siempre.

En este punto, los personajes ya no son los adolescentes que se mostraron en 2016, sino un grupo marcado por pérdidas, duelos, madurez y responsabilidades crecientes. El elenco principal, compuesto por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, David Harbour y Winona Ryder, se reúne por última vez.

Esta quinta temporada será el cierre de la exitosa serie que se estrenó en 2016.

Para los creadores, esta temporada representa un regreso a la esencia de la primera, pero con la escala expandida que exige el conflicto final. “La batalla final está a punto de empezar”, anunciaron, anticipando un desenlace que combina el terror original con la épica interdimensional desarrollada a lo largo de cuatro entregas.

La serie también prepara su despedida recordando a todos los personajes que murieron en temporadas anteriores, desde Barb y Bob Newby hasta Alexei, Billy, Chrissy y Eddie Munson. Algunos de esos finales fueron decisivos para que la mitología de Hawkins creciera y para que Stranger Things adoptara un tono cada vez más oscuro y adulto.