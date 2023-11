Maddie Phillips te habla de su personaje en Gen V

Gen V, la serie que es un spin off de The Boys, ya está en Prime Video completa. Situada en el diabólico mundo de The Boys, expande la temática a la Universidad Godolkin, la prestigiosa escuela sólo para superhéroes donde los estudiantes entrenan para ser la siguiente generación de héroes. Más allá del caos típico de la universidad; de encontrarse a sí mismo y salir de fiesta, estos chicos enfrentaron situaciones explosivas. Mientras los estudiantes luchan por su popularidad y buenas calificaciones, es claro que los desafíos son mucho más difíciles cuando se involucran los súper poderes. Cuando el grupo de jóvenes súpers descubre que algo más grande y siniestro está pasando en la escuela, serán puestos a prueba: ¿Se convertirán en los héroes o en los villanos de sus historias?