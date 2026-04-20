“Máxima” fue renovada para una temporada 3: cuándo se lanza, dónde verla y qué contará la nueva etapa

La serie “Máxima”, inspirada en la vida de Máxima Zorreguieta, continuará con una tercera temporada, según confirmaron desde la producción tras el lanzamiento de la segunda entrega en marzo de 2026. La ficción, disponible en HBO Max, seguirá desarrollando el recorrido de la actual reina de los Países Bajos dentro de la monarquía europea.

Aunque aún no hay fecha de estreno oficial, la continuidad del proyecto consolida a la serie como una de las apuestas biográficas del streaming en la región.

"Máxima" tendrá tercera temporada y un spin-off: qué se sabe sobre el futuro de la serie

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De qué trata “Máxima”, la serie basada en la reina de los Países Bajos

La producción reconstruye la vida de Máxima Zorreguieta, economista argentina que se convirtió en reina consorte de los Países Bajos tras su matrimonio con el rey Willem-Alexander.

Desde sus primeras temporadas, la serie exploró el recorrido de Máxima desde su vida en Buenos Aires hasta su inserción en Europa, donde desarrolló su carrera en el mundo financiero. El punto de inflexión llegó con su encuentro con el entonces príncipe heredero, lo que marcó el inicio de una relación atravesada por la exposición mediática y las exigencias institucionales de la monarquía.

En ese proceso, la trama también abordó las tensiones políticas y sociales derivadas del pasado familiar de la protagonista en Argentina, un aspecto que generó controversias públicas y condicionó su aceptación dentro de la familia real neerlandesa.

Máxima: la serie que arrasa en la TV holandesa ya prepara su esperada segunda temporada

Dónde ver la serie Máxima en Argentina

Las temporadas de “Máxima” están disponibles en HBO Max, plataforma que concentra su distribución en América Latina. Allí se pueden ver tanto la primera como la segunda entrega. Se espera que la tercera temporada también se estrene en el mismo servicio.

La serie de Máxima despierta los fantasmas de los Orange y la justicia holandesa entra en escena

Qué podría contar la temporada 3 de Máxima

La tercera temporada se proyecta como una etapa centrada en la consolidación definitiva de Máxima dentro de la estructura institucional de la monarquía.

Entre los ejes posibles, la narrativa podría profundizar en: Su rol como figura internacional, las responsabilidades diplomáticas, la construcción de su imagen pública, los desafíos personales dentro de la vida real, el desarrollo de esta etapa marcaría un avance respecto de las tensiones iniciales planteadas en las primeras temporadas.

El elenco de “Máxima”, la serie de HBO Max

El reparto principal se mantiene como uno de los pilares de la serie. La actriz argentina Delfina Chaves encarna a Máxima Zorreguieta, mientras que el elenco se completa con:

- Martijn Lakemeier como Willem-Alexander

- Sebastian Koch como el príncipe Claus

- Elsie de Brauw como la reina Beatrix

- Valeria Alonso como María del Carmen Cerruti

- Daniel Freire como Jorge Zorreguieta

Las interpretaciones fueron destacadas desde el estreno por su enfoque realista y por reconstruir figuras públicas con un equilibrio entre lo íntimo y lo institucional.

En qué libro se basa la serie “Máxima”

La ficción toma como referencia la biografía autorizada “Máxima Zorreguieta: Madre Patria”, escrita por la periodista neerlandesa Marcia Luyten. A partir de ese material, la serie construyó una narrativa que combina hechos documentados con recursos dramáticos propios de la ficción televisiva.

Lv/fl