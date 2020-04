"Me gusta expresar mi gratitud"

Jonás Zabala

De ascendencia mexicana, Alaina Castillo es una superestrella. Al menos así lo dejan en evidencia sus 45 millones de views, logrados en su canal de You Tube gracias a sus covers. Era esperable, inevitable, que en este momento de celebridades online Castillo lanzara un sencillo. Así llega entonces “No vuelvas a mirar atrás”, que fue producido por Romans (detrás de trabajos de Demi Lovato, Alicia Keys y John Legend). A los 19 años, Alaina ha sido elegida como la primera artista Spotify Radar en Estados Unidos. A la hora de contar qué le genera el haber sido elegida por el programa global de artistas emergentes, Castillo confiesa: “Estoy superemocionada de haber sido elegida por Spotify Radar, porque jamás pensé que mi vida sería como es, y con la ayuda de Spotify puedo compartir mi mensaje con más gente”.

—Tenés millones de views con tus canciones, ¿cómo recordás el instante en que viste que no se frenaban esas views y comenzaba una carrera gracias a ellos?

—El instante en que me di cuenta de que quizás tendría un chance con mi sueño fue cuando estaba estudiando en la universidad y empecé a tener videos con más de dos millones de views, y luego Romans me mandó un mensaje y dije “no manches, esta es mi chance”. La primera vez que sentí que quería dedicarme a la música fue cuando tenía 16 años, andaba supertriste y empecé a pensar en que me haría feliz; mi pasión era la música, escribir canciones y cantarlas me hacía muy feliz.

—En tu nuevo tema trabajás con Romans, ¿podés contar puntualmente sobre esa experiencia? ¿Qué recordás de ello?

—Trabajar con Romans ha sido bien divertido pero también un poco desafiante, pero de buena manera. Me ha enseñado mucho y los dos tenemos metas bien grandes, así que trabajamos bien, sobre todo porque queremos crear música que se escuche diferente y que signifique algo.

—¿Cómo definirías tu identidad como cantante?

—Aunque todavía estoy aprendiendo el español, estoy muy orgullosa de ser latina, y cuando canto, me gusta hacerlo sobre lo que estoy pensando. A veces pienso en inglés y a veces en español, y si puedo cantar de una forma que mis mensajes sean entendidos mejor por la mayor cantidad de gente, mejor. Porque cantar en idiomas diferentes genera la posibilidad de bellezas diferentes. Mis fans me dan la fuerza para poder seguir creando música, así que hablo con ellos en las redes simplemente para poder expresar mi gratitud. Son mis amigos y me hace feliz poder crear música que les gusta.