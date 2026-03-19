jueves 19 de marzo de 2026
ESPECTACULOS
tiene 69 años

Internaron a Stevie Young, el guitarrista del grupo AC/DC, a poco de llegar al país

El músico se sintió mal y por precaución decidieron llevarlo a una clínica para que se le hagan controles médicos. La banda actúa el lunes en el estadio de River en el marco de la gira "Power Up Tour".

Stevie Young ACDC 19032026
Stevie Young ACDC | CeDoc

El guitarrista de la banda metalera AC/DC que el lunes se presentará en el estadio de River como parte de la gira denominada "Power Up Tour" se sintió mal al arribar a nuestro país y fue hospitalizado para que se le realicen controles médicos.

El portavoz del grupo confirmó que el músico de 69 años, quien es el sobrino del guitarrista principal Angus Young, había sido internado.

Luego mediante un comunicado se explicó la situación: "Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young, no se sentía bien. Por precaución fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".

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