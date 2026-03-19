Internaron a Stevie Young, el guitarrista del grupo AC/DC, a poco de llegar al país

El guitarrista de la banda metalera AC/DC que el lunes se presentará en el estadio de River como parte de la gira denominada "Power Up Tour" se sintió mal al arribar a nuestro país y fue hospitalizado para que se le realicen controles médicos.

El portavoz del grupo confirmó que el músico de 69 años, quien es el sobrino del guitarrista principal Angus Young, había sido internado.

Luego mediante un comunicado se explicó la situación: "Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young, no se sentía bien. Por precaución fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".

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