"Quiero conocer Argentina"

Jonas Zabala

Es Petronio en Jesús, la novela brasileña bíblica que le dio un empujón a los ratings argentinos a partir de la pantalla de Telefe. Su nombre es Víctor Sparapane, fue suplente de Sidney Sampaio en Los 10 mandamientos, y su personaje es parte de un suceso que hacía rato no vivía la pantalla argentina. Ahora está en la mira de Netflix, y su carrera como actor no se frena. A la hora de reflexionar sobre el porqué del suceso de Jesús, el actor y modelo reflexiona: “La telenovela nos proporciona fe y amor, y el mayor amor de todos es el de Dios. Fui más escéptico en algunos momentos de mi vida, pero hoy siento que éste es un mensaje extremadamente importante para nosotros para tratarnos de la mejor manera posible. Las adversidades que nos trae la vida… no quiero obligar a nadie a hacer nada, pero aquí hay un consejo: date la oportunidad de tener fe y abrir tu corazón al amor de Dios.”

—¿Qué podés contar de la serie que realizarás para Netflix en breve llamada “Ciudades invisibles”?

—Esta es una serie que tiene un ambiente fantástico creado en base al folklore brasileño. No puedo decir mucho, pero cuando grabé la serie tuve la sensación de hacer una especie de Stranger Things. Hay muchos elementos que me hicieron sentir así. También espero que tengamos un éxito tan grande como el de ellos.

—¿Te han enviado pruebas del cariño que tienen los fans argentinos de “Jesús”?

—Aquí en Brasil tuve mucho cariño de los fanáticos cuando hice Malhaçãouna, una serie para adolescentes de Rede Globo que tuvo mucho éxito, y que en esta cuarentena fue emitida nuevamente, lo mejor es que cuando la vieron por primera vez todavía eran adolescentes y ahora son adultos, pero aun así me envían muchos mensajes amorosos que recuerdan con cariño ese momento. Con respecto a los fans de Argentina, son increíbles, estoy muy emocionado de poder conocer Argentina lo antes posible, les prometí que estudiaría español por el cariño que recibí y después de eso comencé a recibir una lluvia de mensajes e impresiones de muchos de ellos estudiando portugués para poder hablar conmigo. Eso alimenta mi corazón con mucho amor y es un gran placer poder pagarlo.

—La situación en Brasil durante la pandemia es grave ¿cómo estás viviendo este momento?

—Este momento en el que vivimos es de una dificultad superior a la media, y el optimismo y ser positivo son algunas de las medidas que he tratado de propagar, tanto en mi vida personal como en las personas que me siguen.

—¿Qué actores argentinos te gustan tanto como para desear trabajar con ellos?

—Darín, Darín, Darín: es increíble. Vi todas sus películas, pero para ser honesto, ya trabajé con algunos argentinos aquí en Brasil, y puedes ver que hay algo en tu esencia artística que es muy poderoso. Me da una sensación de disciplina y respeto.