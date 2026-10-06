Taylor Swift y Travis Kelce: por qué la pareja volvió a ser noticia y qué pasó con su cumpleaños

Swift y Kelce fueron fotografiados el lunes 5 de octubre cuando salían de un restaurante de SoHo, donde compartieron una cena por el cumpleaños del deportista. La aparición rápidamente generó repercusión internacional y volvió a poner a la pareja entre los nombres más comentados de la actualidad.

El encuentro también tiene un significado particular porque se trata del primer cumpleaños de Kelce desde que ambos se casaron. La ceremonia se realizó el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York y fue confirmada por la representante de Swift. El enlace reunió a figuras del espectáculo y el deporte y estuvo marcado por el hermetismo de la pareja.

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Taylor Swift y Travis Kelce, una pareja que sigue generando repercusión

La relación entre Swift y Kelce trascendió rápidamente el ámbito musical y deportivo. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, cada aparición de la cantante en partidos de los Kansas City Chiefs y cada actividad pública compartida se convirtió en noticia, mientras la relación sumó seguidores tanto entre los fanáticos de Swift como entre los del fútbol americano.

Después de su casamiento, ambos continuaron con sus respectivas actividades. Kelce atraviesa una nueva temporada de la NFL, mientras que Taylor volvió a tener una fuerte presencia pública durante las últimas semanas: participó de los MTV Video Music Awards y realizó una aparición sorpresa en Saturday Night Live.

La nueva aparición en Nueva York muestra que el interés por la pareja continúa incluso después de uno de los acontecimientos más esperados del año para sus seguidores. Con Taylor Swift nuevamente activa en la escena pública y Kelce en plena temporada de fútbol americano, cualquier movimiento de ambos mantiene la atención de millones de personas y vuelve a convertirlos en protagonistas de la agenda internacional.