The White Lotus inicia el rodaje de su cuarta temporada en la Riviera Francesa

La producción de la cuarta temporada de The White Lotus ya está en marcha y marca un nuevo cambio de escenario para la aclamada serie de HBO. Esta vez, la historia se desarrollará en la Riviera Francesa, con locaciones en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, consolidando el sello visual del proyecto: destinos exclusivos atravesados por tensiones sociales, privilegio y decadencia.

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Según informó la cadena, aunque algunas escenas se rodarán en París, la trama principal se concentrará en la Costa Azul, una región históricamente vinculada al lujo, el turismo de alto nivel y eventos internacionales como el Festival de Cannes.

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Un elenco internacional con figuras consagradas

El nuevo ciclo contará con un reparto destacado que combina figuras del cine británico, estadounidense y francés. Entre los nombres confirmados se encuentran Helena Bonham Carter, reconocida por sus trabajos en The Crown y la saga Harry Potter, y el comediante británico Steve Coogan.

A ellos se suman el actor francés Vincent Cassel, con una sólida trayectoria internacional, y Heather Graham, conocida por sus papeles en cine y televisión desde los años noventa. La diversidad del elenco refuerza el carácter global que la serie ha ido consolidando temporada tras temporada.

Hoteles de lujo reales serán escenario de la ficción

Como en entregas anteriores, la serie utilizará hoteles reales para construir su universo narrativo. En esta ocasión, el exclusivo Airelles Château de la Messardière será transformado en el ficticio “White Lotus du Cap”, mientras que el histórico Hôtel Martinez representará otra de las sedes del resort dentro de la trama.

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Este recurso, ya utilizado en temporadas anteriores, contribuye a una estética reconocible que combina turismo de élite con una mirada crítica sobre las relaciones de poder, el dinero y las dinámicas sociales dentro de estos espacios.

Una fórmula que se reinventa en cada temporada

Desde su debut, The White Lotus se consolidó como una de las producciones más exitosas de HBO, tanto en audiencia como en reconocimiento crítico. La serie, creada por Mike White, se caracteriza por situar cada temporada en un destino distinto, con una historia autoconclusiva que explora las contradicciones del lujo contemporáneo.

Las entregas anteriores fueron filmadas en Hawái, Italia y Tailandia, y contaron con un elenco rotativo que incluyó a actores como Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Aubrey Plaza y Walton Goggins.

La elección de Cannes como uno de los escenarios centrales no es casual. El rodaje coincide con la realización del Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo, que este año se llevará a cabo entre el 12 y el 23 de mayo.

La integración de este contexto real dentro de la narrativa refuerza el vínculo entre la industria del entretenimiento y el universo ficcional de la serie, que suele nutrirse de referencias contemporáneas para construir su sátira.

LT