Una celebración del cine feroz y feminista

La fiesta silenciosa tuvo su estreno en el Festival de Cine de Mar del Plata. Y ahora estará disponible durante una semana en Cine.Ar y Cine.Ar Play. Su director, Diego Fried (Vino, Sangrita), tuvo la idea de la película gracias a una caminata en Goa, donde se encontró con la que hoy es la postal de su película, protagonizada por Jazmín Stuart y Esteban Bigliardi: una fiesta silenciosa al lado del mar, donde todos tenían auriculares que los hacían bailar y él los miraba, escuchaba el mar y nada más. Esa historia, más otras menos luminosas, pero asociadas al mismo evento, lo llevó a este film.

Pero esa historia tiene años, muchos, y el mismo Fried confiesa que se escribió en otro momento, en otro mundo: “La historia se fue adaptando al mundo actual. Hace diez años, a la hora del feminismo y el empoderamiento de la mujer era otro mundo. Fue muy consciente eso, en todas las instancias de la película. Entre todos pensamos mucho y cuidamos mucho esos aspectos, sobre todo porque hay que cuidarlos gracias a la transformación positiva que hay en torno a eso. Queríamos ser cuidadosos en ese sentido. Con Jazmín Stuart y Esteban Bigliardi ya habíamos hecho una prueba. En ese proceso, Jazmín fue creciendo como actriz en esos años pero también fue creciendo como activista dentro del Colectivo de Actrices. No fue algo buscado, lo cierto es que Jazmín estaba atada al proyecto desde sus orígenes”.

Es difícil contar La fiesta silenciosa. Pero una clave es el encierro, la forma en que todo termina teniendo vientos de esos dramas donde el encierro y cuidarse del afuera son cruciales. Fried: “Eso terminó generando un subtexto interesante, que tiene que ver con ella, el personaje de Jazmín, encerrada en un mundo masculino. En la película, ella es el único personaje femenino. A nivel subtexto, esta lucha de ella en un mundo patriarcal y machista. Y eso que respira la película es lo que mamamos, lo que yo y Nicolás Gueilburt, mi amigo y compañero de muchos trabajos, mamamos en nuestra infancia. Leone, Jean-Pierre Melville, y más nombres; muchos de estos directores trabajaron el cine de género con una mirada muy personal. Este cine es lo que me moldeó un poco el gusto. Esta es mi primera incursión en un cine de género con una mirada personal, con una cuestión dramática”.

A la hora del estreno virtual, Fried declara: “Siempre estuvo soñada para ser estrenada en cine. Había una necesidad de estrenar ahora, para terminar las cuestiones burocráticas de la película. Es un estreno limitado, del 5 al 12 de junio de forma gratuita en Cine.ar Play, y desde ahí hacer el camino inverso, usar este que se vea mucho como empuje para que se vea en cine. Al ser una película de género, de suspenso, un thriller, genera en una sala de cine algo particular. Algo de eso pudimos vivir cuando mostramos la película en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ojalá no perdamos eso, no solamente para mi película sino para el cine en general. Antes también tenías la sala, y podías ir al streaming. Ahora es al revés, y puede salir bien tanto como puede salir mal”.