Una sabiduría inherente

Gaby Herbstein*

Creer para ver es una invitación a recorrer un camino de imágenes y pensamientos luminosos; de filosofías y credos alrededor del mundo. En este recorrido que propone la serie que estrena el lunes 8 de junio por National Geographic fui al encuentro de líderes espirituales para que nos ayuden a abrirnos a nuevas miradas, otras formas de ver la realidad. En el contexto actual, estos testimonios son herramientas para transitarlo.

La génesis fue un sueño muy vívido en el que visualicé el proyecto. A partir de ese momento empecé a trabajar en el documental. Contar con el apoyo de gente que creyó también en esto me empujó a seguirlo. Ver que se fueron abriendo puertas para llegar a estos líderes, me dio el indicio de que estaba en el camino correcto. Mi disciplina de base es la fotografía, pero no dudé en moverme a otro lenguaje para darle forma a la serie Creer para ver. Fue tan fuerte mi creencia en la intención de lo que quería contar que logré llegar a maestros, que desde distintas filosofías hablan de lo universal, y una vez realizada la serie llegó el apoyo del programa Faith for Rights de Naciones Unidas.

El proyecto me llevó a recorrer el mundo: Malta, Groenlandia, México, Rusia e India. Filmar cada episodio fue una prueba: llegar a cada líder no significaba que accediera a la entrevista. Ellos necesitaban ver el alma para abrirse y confiar en nuestra intención. Esto convirtió al rodaje en una experiencia de aprendizaje.

Desde 2016 estoy dando forma a este proyecto que se divide en ocho capítulos, que presenta a diez líderes espirituales: el chamán Nikolay Oorzhak en Rusia; Abuela Margarita en México que vive en las montañas de Guadalajara desde hace más de 20 años. Ella transmite la tradición de sus ancestros, proclama los valores de la mujer como transformadora de la sociedad y comparte un mensaje de amor por la naturaleza. Brother David en Argentina es un monje benedictino, especialista en ecumenismo y diálogo interreligioso. Admor Hassaraf en Malta, el gran rabino es el fundador y maestro de la “Orden Unida de la Luz”, una organización internacional independiente de cualquier religión, estado, nación o gobierno, que tiene como objetivo promover los valores esenciales de la vida: el amor y la compasión. También pude conocer a la Abuela Niña en México con 14 años, está considerada la chamana más joven del mundo. Ha estado en las Naciones Unidas y en varios lugares, levantando su voz en favor de los más pequeños, los indefensos, los humildes, la ecología y los pueblos indígenas. Jean Shinoda Bolen en Estados Unidos es una psiquiatra, analista junguiana, escritora y oradora reconocida internacionalmente por numerosos libros en los que toca temas como el feminismo, la espiritualidad y la psicología analítica. Ferviente activista de los derechos de la mujer asegura que ellas, son quienes pueden cambiar el mundo en las próximas décadas.

Hiah Park en Austria y República Checa es una “mudang” o chamana coreana especializada en danzas rituales. El abuelo Héctor Falcón en México recorre el país dando a conocer el sagrado y ancestral ritual de la pipa, ceremonia que permite llegar a una conexión con la gran conciencia. Angaangaq en Groenlandia es representante de los ancianos indígenas ante las Naciones Unidas. Sri Sri Ravi Shankar en India creó “El Arte de Vivir”, una ONG humanitaria y educativa dedicada a iniciativas de servicio para el bien común.

Filmar Creer para ver fue aprender, conocerme y fue un viaje sanador. La intención es plantar una semilla de conciencia, el fin de provocar un despertar; vivenciar la conexión con el todo, el universo.

Creo que hoy la serie tomó un nuevo sentido, ya que es un momento en el que la hermandad cobra gran importancia, en que es necesario volver a creer en nosotros mismos y recuperar la idea de unidad. A través de la serie busco compartir pensamientos, filosofías en las que se transmite un conocimiento, una sabiduría inherente a todos, la cual como dice la abuela Margarita, solo nos falta recordarla.

*Fotógrafa y artista visual.

Desde el lunes 8 de junio por National Geographic los lunes a las 22 estrena Creer para ver.