Will Smith reconoció que vivió una "ceguera emocional" con su esposa y que la entendió a través de su autobiografía

Will Smith rompió el silencio luego de las revelaciones que brindó su esposa Jada Pinkett Smith, referidas a su separación en 2016 y el incidente de la cachetada a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar del 2022. El actor admitió que, a través de la autobiografía que lanzó su esposa este martes, titulada Worthy, logró conocerla con mayor profundidad y reconoció que vivió una “ceguera emocional” durante el matrimonio.

El actor eligió expresar sus reflexiones tras leer las memorias de su esposa a través del New York Times. Las memorias, dijo Smith en un correo electrónico al diario, “lo despertaron”. Ella había vivido una vida más al límite de lo que él creía, y es más “resistente, inteligente y compasiva” de lo que él creía. "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida", escribió, "se produce una especie de ceguera emocional y podés perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles", admitió.

Sobre el estado actual del matrimonio, Jada Pinkett Smith fue sincera y ambigua: “Todavía lo estamos descifrando”. "Creo que cuando llegamos al 2016 estábamos agotados de intentarlo", dijo la actriz la semana pasada en una entrevista con la NBC. "Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", reveló y explicó por qué continúan casados: “Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos, trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa", detalló.

Pinkett Smith le dijo a la revista People que ella y la estrella del Príncipe del Rap en Bel-Air han “estado haciendo un trabajo muy duro juntos”. "Simplemente nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros", explicó y agregó que la pareja "todavía lo está descubriendo". Cuando le consultaron por qué habían elegido mantener la separación en secreto, contestó: “Aún estábamos tratando de descubrir entre nosotros dos cómo ser compañeros”.

La actriz reveló que, por la separación que estaban ocultando, el confuso episodio en la ceremonia de los premios Oscar del 2022, cuando Will Smith ordenó a Chris Rock a “mantener el nombre de su esposa fuera de su boca” luego de subirse al escenario para darle una cachetada, lo más confuso para ella fue que el actor la nombrara como “su esposa”. “Aunque hacía mucho tiempo que no nos llamábamos marido y mujer, dije: 'Ahora soy su esposa. Estamos juntos en esto. Eso es lo que soy’”, recordó y añadió: “Ese es el regalo que tengo para ofrecer, como, ‘Ey, te voy a acompañar’”.Otras revelaciones que adelantó de su libro Worthy

“Worthy” documenta una vida llena de acontecimientos, relatados cronológicamente, pero iniciado y finalizado por una misma historia desgarradora. "Este no será un viaje fácil", adelanta. "Voy a llevarte directamente a uno de los momentos más oscuros de mi vida, y luego retrocederemos", propone el libro. “Cuando cumplí 40 años, sentí mucho dolor. No pude encontrar una salida además de la muerte. Así que hice un plan”, reveló la actriz.

El glamour, la mansión y los estrenos: la fachada de una vida

Jada sabe cómo se veía su vida desde fuera, especialmente hace una década. El glamour, la mansión y los estrenos de películas. “Pero mientras realmente estaba viviendo el sueño, choqué contra un enorme muro: una depresión masiva. Creo que busqué fuentes externas para complementar los vacíos que sentía por dentro”, analiza hoy, con 52 años.

En el peor momento de su depresión, la actriz no podía escapar a sus pensamientos intrusivos y comenzó a planear su muerte. “Empecé a buscar lugares, acantilados donde pudiera tener un accidente, porque no quería que mis hijos pensaran que su madre se había suicidado”, contó. Sin embargo, una conversación casual en la cocina de su casa le ofreció una alternativa. Amigos de su hijo, Jaden Smith, mencionaron que su padre había asistido a una ceremonia de ayahuasca.

“La ayahuasca me ayudó, me dio una nueva relación íntima conmigo misma que nunca antes había tenido”, dijo Jada quien, desde la primera vez que experimentó con la droga, se liberó de “los pensamientos suicidas por completo”. También reveló que su marido y sus hijos, ya de adultos, también tomaron ayahuasca. Este año, incluso, la familia realizó una nueva ceremonia de ayahuasca, en la que Will Smith, mientras se recomponía del efecto, le anunció: “Tendrás que cortarle la muñeca a tu espíritu para liberarte de nuestras esposas divinas".

En "Worthy", Pinkett Smith escribe sobre algunos roces con la muerte al principio de su vida, como cuando era adolescente en Baltimore y encontró el éxito vendiendo drogas, con aspiraciones de convertirse en una “reina”. Era una “realidad distorsionada”, relata. Pinkett Smith finalmente se alejó del negocio y de su ciudad natal, donde había conocido y entablado una cercana relación con Tupac Shakur. Asistió a la Escuela de Artes de Carolina del Norte antes de mudarse a Hollywood, donde se hizo más conocida como actriz en películas como “El profesor chiflado”, “Scream 2”, “Matrix” 2, 3 y 4, “Madagascar” y “El club de las madres rebeldes”.

