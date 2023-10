Jada Pinkett reveló que está separada de Will Smith desde 2016 pero no hablan de divorcio

En una entrevista transmitida el miércoles, Jada Pinkett Smith reveló que está separada de su esposo Will Smith desde 2016, seis años antes de la terrible "cachetada de los Oscar".

La historia de Pinkett Smith se desvela a través de un adelanto del libro que fue otorgado exclusivamente a la revista People. Además, la revista llevó a cabo una extensa entrevista con ella, que ocupa la portada de su última edición impresa de esta semana.

En esta entrevista, la actriz comparte detalles sobre su infancia, sus desafíos de salud mental y se adentra en uno de los episodios más controvertidos de su vida: el incidente en los Premios Oscar de 2022, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock. Este momento se hizo viral en todo el mundo, generando millones de comentarios y teniendo graves repercusiones, incluyendo la petición de la Academia para que Will Smith renunciara a su membresía.

Pinkett Smith revela que fue a partir de este episodio que ella y el actor de "Men in Black" comenzaron a llevar vidas independientes, una decisión que tomaron mucho antes de la polémica entrega de premios en la que Will Smith ganó el Oscar al Mejor Actor.

Pero la pareja ya había estado viviendo "vidas totalmente separadas" durante años antes del notorio incidente, dijo Pinkett Smith. "Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo", dijo, en un clip previo de una entrevista para promocionar su nueva memoria, "Worthy".

La pareja negó repetidamente durante muchos años los rumores de aventuras amorosas y de un matrimonio abierto. Pero en 2020, Pinkett Smith habló abiertamente de un "enredo" extramatrimonial que tuvo con el cantante August Alsina algunos años antes, durante un período de separación de su marido.

Según el fragmento del miércoles, esa separación duró hasta el día de hoy, aunque la pareja sigue legalmente casada. Cuando se le preguntó por qué la pareja había decidido ocultar su separación, Pinkett Smith dijo que "simplemente no estaban... listos todavía" y "aún estaban tratando de descubrir entre nosotros dos cómo ser socios".

"Simplemente, nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros", dijo Pinkett Smith a la revista People, en una entrevista.

"Hice la promesa de que nunca habría una razón por la que pedir un divorcio. Trabajaremos en lo que haga falta. Y todavía he sido incapaz de romper esa promesa, pero vivimos separados", detalló.

El escándalo de los Oscar que tuvo como protagonistas a Jada Pinkett y Will Smith

Pinkett Smith también habló sobre la ceremonia de los Oscar del pasado mes de marzo, en un extracto de sus memorias publicadas el miércoles.

Rock estaba presentando en el escenario cuando hizo un comentario sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith -padece alopecia-. Allí, Smith subió al escenario y pegó fuertemente al comediante, antes de regresar a su asiento y gritarle obscenidades al presentador.

ello, Pinkett Smith recuerda que inicialmente pensó que la bofetada era una "parodia", e incluso una vez que se dio cuenta de que no lo era, "no quedó claro el motivo por el cual Will está tan molesto".

"Habíamos vivido vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer", escribe.

Historia de amor de Jada Pinkett y Will Smith

La pareja se conoció por primera vez en el set de la comedia de Smith "El Príncipe de Bel-Air" en 1994. Smith estaba casado en ese momento con su primera esposa, quien luego se divorció.

"Desde que conocí a Will, mi salud mental dejó de ser una prioridad. Estaba completamente absorbida por él y nuestra dinámica. Llegué a creer que había sanado por completo, él se convirtió en mi adicción". Esto la llevó a abandonar sus medicamentos antidepresivos.

Después de su boda en el Año Nuevo de 1997, llegaron al mundo dos hijos: Jaden en julio de 1998 y Willow en octubre de 2000. La pareja se convirtió en una de las más célebres de Hollywood, pero también en una de las más escrutadas.

Ambos reconocieron públicamente que su matrimonio vivió altibajos, llegando al punto de hacerse sufrir mutuamente. Will incluso llegó a contar en el programa de Jada, "Red Table Talk," que la hizo llorar durante 45 días consecutivos.

Además, fueron protagonistas de aventuras extramatrimoniales; en el verano de 2020, Jada reveló, en presencia de Will, una aventura con un rapero, y un año después, él declaró que su relación ya no era monógama y que estuvieron al borde de la separación en varias ocasiones.

De hecho, Will evitó el uso del término "matrimonio" para describir su relación desde hace años.

En 2011, la pareja vivió una intensa pelea después de la fiesta de cumpleaños 40 de Jada. Will reveló, en una entrevista con Oprah Winfrey una década después, que se dieron cuenta de que era una ilusión creer que podían hacerse felices mutuamente.

Decidieron que cada uno debía buscar su propia felicidad y, una vez encontrada, regresarían a la relación sin la expectativa de que el otro llenara sus vacíos emocionales. En la actualidad, Jada vuelve a abordar el tema del matrimonio, compartiendo que aún están explorando cómo funcionar juntos.

"Hemos realizado mucho trabajo en conjunto, y nuestro amor es profundo. Vamos a descubrir cuál es el camino para nosotros", señala en una entrevista con People, confirmando que, efectivamente, para los Oscar de 2022, ya llevaban más de seis años viviendo vidas separadas.

JCCL / ds