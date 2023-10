La última temporada de "The Crown" tiene fecha: cubrirá desde la muerte de Lady Di a la boda de Carlos y Camilla

La tan esperada última temporada de la exitosa serie mundial "The Crown" se estrenará en dos partes a finales de este año, anunció el lunes el gigante del streaming Netflix. La primera entrega de la sexta temporada estará disponible para su transmisión el 16 de noviembre, mientras que la segunda y última parte se lanzará el 14 de diciembre.

"The Crown", que se emitió por primera vez en Netflix a finales de 2016, es una versión ficticia de la familia real británica, pero basada en gran medida en acontecimientos históricos reales. Acumuló una audiencia leal en todo el mundo, ganó docenas de premios importantes, incluidos 21 premios Emmy, y avivó la controversia en Gran Bretaña por acusaciones de representaciones falsas de la realeza. Los críticos dicen que la serie está "llena de mentiras".

El gigante del streaming estadounidense anunció las fechas de lanzamiento de la serie, dirigida por de Peter Morgan, con un video publicado en redes sociales que muestra a las tres actrices que interpretaron a la difunta reina Isabel II junto con sus líneas escritas sobre sus puntos de vista sobre el papel: Claire Foy (temporadas 1 y 2), Olivia Colman (3 y 4) e Imelda Staunton (5 y 6).

"La corona es un símbolo de permeabilidad. Es algo que eres, no lo que haces", se puede escuchar a Claire Foy en off como imágenes en blanco y negro que la muestran recién coronada en un televisor antiguo. "Siempre se pierde una parte de nuestro ser natural. Todos hemos hecho sacrificios. No es una elección. Es un deber", recita Olivia Colman. "¿Pero qué pasa con la vida que dejé de lado? ¿La mujer que dejé de lado?" dice Staunton.

Los eventos históricos que reflejará la temporada 6 de "The Crown"

En la temporada 6 de The Crown actuarán Elizabeth Debicki (como la princesa Diana), Dominic West (el príncipe Carlos), Johnathan Pryce (el príncipe Felipe, esposo de la reina) y Lesley Manville (la princesa Margarita). Daw y Khalid Abdalla interpretarán al magnate egipcio Mohamed Al Fayed y su hijo Dodi, respectivamente, mientras que Rufus Kampa y Fflyn Edwards personificarán a los príncipes Guillermo y Harry.

Se espera que la próxima temporada cubra el accidente automovilístico de París de 1997 que provocó la muerte de la princesa Diana, Dodi Fayed, hijo del difunto magnate de los negocios Mohamed Al Fayed, y su conductor Henri Paul, cuyo inicio de romance fue cubierto por la temporada 5. También se espera que muestre año Jubileo de Oro de la reina Isabel II, que coincidió con las muertes de su madre y su hermana, y el inicio de la relación entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Según se anticipó, la temporada 6 finalizará con la boda del príncipe Carlos y su entonces pareja Camilla Parker-Bowles. La temporada 5 cubrió principios y mediados de la década de 1990, un período turbulento para la familia real que incluyó el divorcio del ahora rey Carlos III y la princesa Diana, y provocó una reacción violenta entre algunos en Gran Bretaña, con una escena que muestra al heredero al trono intentando involucrar al ex primer ministro John Major en una conspiración para forzar la abdicación de su madre.

