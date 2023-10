La Reina Letizia se 'lanza' a rapear para generar conciencia sobre la salud mental

Después de experimentar un sábado memorable en la ceremonia de juramento de bandera de la Princesa Leonor en la Academia Militar General de Zaragoza, la Reina Letizia regresa al trabajo. En esta ocasión, está al frente del evento conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, una causa en la que tiene un compromiso especial.

Bajo el lema "Salud Mental, Salud Mundial: un derecho para todos", Su Majestad nuevamente se convierte en el rostro visible de esta iniciativa llevada a cabo por la Confederación de Salud Mental de España en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Para concienciar sobre la importancia del bienestar emocional, la Reina Letizia inició el evento con un discurso inusual, incluyendo citas de canciones del rapero El Chojin: "Hago lo que puedo, llego hasta donde llego, y no es saludable exigirse tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando uno falla en algo, pero duele aún más cuando no se reconoce el esfuerzo. Y yo lo estoy intentando. Pido perdón si no alcanzo las expectativas, pero ¿por qué asumieron que lo haría perfectamente todo el tiempo?".

"Por respeto a los verdaderos artistas de este género musical, no me atrevería a intentar rapear, pero tal vez algún medio de comunicación titule más tarde o mañana: 'La Reina cita versos de rap en apoyo a la salud mental', con 'rapea' entre comillas. Creo que esta sería una excelente forma de volver a dirigir la atención hacia un tema tan serio y relevante como este", añadió, consciente del impacto que tendría su gesto de citar las letras del reconocido rapero para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental en una fecha tan significativa.

Detalles del look de la Reina Letizia

Durante este evento, la Reina recurrió a su guardarropa personal, eligiendo el que indiscutiblemente se convirtió en su vestido preferido, o al menos el más usado. Se trata de su icónico diseño verde de Sandro, un modelo midi con estampado pañuelo, falda plisada, escote cruzado y manga larga que se hizo viral cuando Doña Letizia lo estrenó en 2018. Desde entonces, lo lució ¡en nada menos que 8 ocasiones!

Este vestido le sienta especialmente bien y es versátil para cualquier temporada, como lo demostró una vez más la monarca. En esta ocasión, lo combinó con unos zapatos negros destalonados de Carolina Herrera y un bolso tipo bandolera negro de la misma marca que llevaba en la mano.

La próxima vez que veamos a la Reina Letizia será este jueves, cuando presida junto al Rey Felipe VI y la Princesa Leonor los eventos con motivo de la Fiesta Nacional.

