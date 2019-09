Ya están los favoritos

Juan Manuel Dominguez

El estreno de Guasón inaugura oficialmente la temporada de premios, de charlas sobre las alfombras rojas que finalizan el 9 de febrero de 2020 con una entrega de los Oscar demasiado cercana en el calendario. ¿La razón? Pasaron Venecia, Telluride y Toronto: los dos primeros son la plataforma de despegue de la temporada 2019-2020, y el tercero, aunque devaluado, sigue siendo un buen faro donde certificar qué películas se quedaron en el camino y cuáles salen con chances de nominaciones. Un ejemplo: El jilguero, la adaptación de la novela de Donna Tartt, salió tan golpeada que fue el fracaso más grande de Warner en años en términos de taquilla, y películas como Estafadoras de Wall Street salieron tan beneficiadas que se convirtieron en éxitos inesperados, y sus campañas se agigantaron porque no solo hay taquilla sino chances de premios en los Golden Globes y demás premiaciones de la temporada.

Por ahora, la que se lleva todas las miradas es Guasón: ganó en Venecia, algo inesperado al menos antes del estreno, y ahora parece que será la sensación de la temporada, disparando nominaciones a su actor, Joaquin Phoenix, y Todd Phillips, el director, y a toda la película. De tener suerte, sería la segunda interpretación del Guasón que se lleva un premio Oscar. Pero Toronto generó mucho ruido para las categorías de actuación, que son necesarias también para mostrar esa diversidad que Hollywood todavía no logra construir sin que parezca una intervención forzada para poder seguir vendiendo o no tener un desastre de marketing. Estafadoras de Wall Street podría generar, por ejemplo, una nominación a Mejor Actriz de Reparto para Jennifer Lopez y hasta una de Mejor Actriz para Constance Wu. Pero incluso se rumorea que la película que se estrena aquí el 10 de octubre podría llegar a las nueve o diez nominadas a Mejor Película y ser la sorpresa indie de la temporada (un rol que la mayoría creía que tendría la película de Netflix dirigida por Noah Baumbach, Historia de un matrimonio).

Contra lo imposible, que se estrena el 14 de noviembre, es la gran esperanza de nominaciones de Fox (hay que considerar que Fox Searchlight tiene otro caballito de batalla). Y si hay alguien desesperada por conseguirlas, esa es la distribuidora que debe resistir la presión de Disney, su nueva dueña, a la hora de mandar a la guillotina viejos

proyectos y también nuevos (ya hubo una masacre de estrenos, pero una serie de nominaciones –algo que Disney no consigue con sus títulos– podría ayudar y crear anticuerpos “creativos” para Fox). La película, llamada originalmente Ford v Ferrari, podría generar nominaciones para Christian Bale, Matt Damon (un favorito) y su director. Incluso llegar a Mejor Película. Pero la apuesta es de Fox Searchlight, la línea editorial más libre de Fox (por ejemplo, La forma del agua y Tres anuncios por un crimen), y se llama Jojo Rabbit. Es una comedia absurda ambientada del lado nazi de la Segunda Guerra Mundial, que mezcla La vida es bella con Wes Anderson aunque dueña de un sentido del humor absurdo característico de su director, Taika Waititi (Thor: Ragnarok, What We Do in the Shadows). Jojo Rabbit, con fecha de estreno el 23 de enero, ganó el People’s Choice Award del Festival de Toronto, premio que garantiza un lugar en Mejor Película en los Oscar y muchas veces una victoria (Green Book, 12 años de esclavitud, El discurso del rey, Slumdog Millionaire).

Entre las grandes candidatas en la categoría mayor, Mejor Película (y su posible efecto derrame hacía categorías como Dirección, Actor, Actriz, Guión Original), hay algunas sin estrenar que se cree serán parte crucial. La principal en ese sentido es The Irishman, el retorno de Martin Scorsese a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Será lanzada el 27 de noviembre por Netflix y se supone que será la gran ganadora de 2020 si las cosas no salen del todo mal. Pero Netflix se ha convertido en un jugador serio en los Oscar: además de Scorsese, tienen Historia de un matrimonio (6 de diciembre) y The Two Popes (20 de diciembre). La primera es un drama indie con potencia de conseguirle nominaciones a Mejor Actor a Adam Driver (que suma puntos por The Report, a estrenarse el 14 de noviembre) y Mejor Actriz a Scarlett Johansson (que suma puntos por su rol en Jojo Rabbit), además de llegar a las categorías restantes. La segunda, que muestra a Bergoglio junto a Benedicto, se ha convertido en candidata a Mejor Película desde su estreno y con serias nominaciones para sus actores, sir Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. ¿Tendrá chances el argentino Juan Minujín por su actuación? Si logra tres nominaciones o Mejor Película, Netflix será la gran ganadora de la temporada.

En la carrera de actor reaparecen nombres clásicos como Helen Mirren e Ian McKellen por El buen mentiroso (5 de diciembre), Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood (30 de enero y otra gran candidata a varias nominaciones, incluyendo Mejor Director y Mejor Película) y la gran favorita al día de hoy, Renée Zellweger, que logró varias críticas favorables con su rol en Judy, donde interpreta a Judy Garland (y todos saben cómo ama Hollywood la redención, el segundo ascenso y la pasta base de la biopic; todos factores presentes en este estreno del 6 de febrero). Otra gran contrincante y posible cantera de nominaciones es El escándalo, basada en un hecho real de medios de comunicación (de Fox News, encima, enemigo de Hollywood) y con Nicole Kidman, Margot Robbie y Charlize Theron. Se estrena el 20 de febrero. Hay otros nombres con chances de varias categorías claves: Buscando justicia (27 de febrero), Uncut Gems (sin estreno local pero que le conseguirá a Adam Sandler más de una nominación) y Mujercitas, la gran candidata dirigida por Greta Gerwig que puede desestabilizar lo que se viene dando en la temporada (con estreno el 23 de enero).