Bitcoin: un proyecto de ley en Estados Unidos puede disparar su cotización

Los operadores de bitcoin se encuentran a la expectativa de una suba repentina en el contexto del post halving, que se suma a los temores por una depreciación del dólar estadounidense y a los rumores de China busca explotar el precio del Bitcoin.

Ante este panorama se presentó en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley de 179 páginas que tiene la finalidad de regular las stablecoins respaldadas por dólares.

La problemática que identifica el proyecto trascendió las diferencias partidarias y fue presentada por las senadoras Cynthia Lummis, republicana de Wyoming, y Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York.

En caso de aprobarse, la ley obligará a las empresas emisoras a mantener una reserva de efectivo o equivalente de efectivo para respaldar sus monedas. Además, busca prohibir las stablecoins algorítmicas, esto ayudaría a impedir que los stablecoins sean usados para el blanqueo de dinero u otros fines ilícitos y transferiría la responsabilidad de su constitución y aplicación a organismos federales y estatales.

La senadora republicana enfatizó la importancia de esta legislación para mantener la hegemonía del dólar estadounidense."Aprobar esta solución bipartidista es fundamental para mantener el dominio del dólar estadounidense y asegurarse de que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en innovación financiera", sentenció Lummis.

Por su parte, la senadora demócrata se centró en la transparencia que esta medida aportará para evitar el lavado de activos "Protege a los consumidores exigiendo reservas uno a uno, prohibiendo las stablecoins algorítmicas y obligando a los emisores de stablecoins a cumplir las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales y las sanciones", añadió Gillibrand.

Aun así, esta legislación no deja de ser controvertida. Hilary Allen, profesora asociada del Washington College of Law de la American University, declaró a Bloomberg: "Será un gran desastre cuando se apruebe cualquiera de ellas", argumentando que las stablecoins no son lo suficientemente sólidas como para ser una forma de pago viable. A su cuestionamiento adhieren distintas personalidades destacadas del mundo cripto y de las finanzas tradicionales.