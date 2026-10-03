52° Peregrinación a Luján en fotos: miles de fieles se acercan a la Basílica bajo la lluvia

Este sábado 3 de octubre inició la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, en la que miles de creyentes caminan 60 km desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hacia la Basílica de Luján. A pesar de las intensas lluvias y el clima inestable, los fieles se acercan para rezar y agradecer a la Virgen.

El lema que acompaña al tradicional evento religioso es "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". La Misa Central se llevará a cabo el domingo a las 7 de la mañana frente al altar de la Basílica y será presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

52° Peregrinación a Luján en imágenes

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