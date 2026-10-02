En la previa de Luján, la Iglesia anticipa las críticas sociales que escuchará León XIV

En la previa de la visita de León XIV y la Peregrinación Juvenil a Luján, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires Jorge García Cuerva marcó distancias con el Gobierno. Fiel a su estilo, utilizó micrófonos para armar un mensaje contundente y demostrar que un sector de la Iglesia no está de acuerdo con los modos de Javier Milei. Porque aseguró que el Papa León XIV se encontrará, cuando pise el país, “una Argentina herida, una Argentina dividida por esa famosa grieta”.

La declaración no generó réplicas en el oficialismo, a excepción de un asesor del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo que habló “a título personal”, como aclararon en Balcarce 50. Pero sí dejó un sabor amargo en las filas libertarias, como ya sucedió en otras ocasiones a raíz de dichos del prelado, quien habló en varios tedeums frente al Presidente sobre cuestiones que impactaron en él. De hecho, en su último tedeum del 25 de mayo, lamentó el “terrorismo de las redes” que impide refundar el vínculo social. Justo en la arena que más y mejor se mueve el economista.

En esta oportunidad, en declaraciones a la prensa luego de una misa en la Catedral Metropolitana, habló sobre el estado del país que va a recibir el Sumo Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre. “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, espetó, justo en la semana en la que el jefe de Estado le propinó una batería de insultos a la periodista Maru Duffard.

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García Cuerva también se refirió a la crisis social. “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.

No obstante, arzobispo indicó que el país mantiene la esperanza y la voluntad de salir adelante. “No baja los brazos”, afirmó. Y aludió al espíritu de quienes participarán de la peregrinación y esperan la llegada del Papa como un momento de encuentro y renovación.

En ese sentido, valoró un aspecto del país: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio,

que siguen luchando para salir adelante”.

Las frases del representante eclesiástico, al cierre de esta edición, no contaron con una reacción en masa en La Libertad Avanza. Dirigentes del espacio violeta que siempre fueron críticos de García Cuerva eligieron, ante la pregunta de PERFIL, no aumentar el fuego. Saben que una declaración en un tono elevado puede complicar aun más la tensa relación entre el arzobispo y el oficialismo, justo a casi un mes de la llegada del Papa y en medio de reuniones entre las partes para pulir detalles de su arribo.

El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, salteó el libreto y se expresó en X. Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva”, disparó. Otros representantes de LLA piensan exactamente lo mismo. Pero, en esta ocasión, se mordieron la lengua.

En relación a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, arrancará hoy a las 10 de la mañana desde el Santuario de San Cayetano en Liniers. El recorrido completo hasta la Basílica de Lujan comprende alrededor de 60 kilómetros. Y finalizará el domingo 4 de octubre con una misa a las 7 de la tarde en la Basílica.

El lema de este año es: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. El arzobispo encabezará la celebración central del domingo y también liderará una misa el sábado a las 23.30. En la conferencia de prensa, García Cuerva adelantó que habrá más de 20.000 voluntarios que participarán en la organización e hizo hincapié en la coordinación entre la Iglesia y las autoridades para armar el evento. “Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, indicó.