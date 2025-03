El papa Francisco continua con su recuperación en el hospital Gemelli de Roma, desde su ingreso el 14 de febrero por una neumonía bilateral. Este sábado continuó con su tratamiento y desde el Vaticano aseveran que es seguro se ausente en el domingo del Ángelus, cuando se esperan miles de peregrinos en Roma. Sin embargo, hay probabilidades de que envíe un mensaje escrito. Fieles continúan mostrándole su apoyo en las afueras del hospital, mientras que en Argentina realizaron una marcha con antorchas y velas este viernes.

Luego de pasar una noche "tranquila", el jesuita argentino de 88 años reanudó "el tratamiento y la fisioterapia" en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, según las informaciones oficiales del Vaticano. El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo fue ingresado hace 23 días por una bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral. Desde entonces, no ha realizado ninguna aparición pública ni se han publicado imágenes suyas.

Sin embargo el jueves por la noche, Francisco difundió un breve mensaje de audio en el que con la voz cansada y entrecortada, dio las gracias "de todo corazón" a quienes rezan por su restablecimiento.

Con el Papa, no

Un niño en las afueras del hospital Gemelli, Roma

Las oraciones continúan por su salud en el mundo, desde su Buenos Aires natal, donde este viernes se celebró una marcha con el lema "amor con amor se paga", hasta Tegucigalpa, pasando por su hospital, en el norte de Roma.

"Fui al Vaticano y lo sentí sin su presencia. Un silencio en el corazón como cuando va uno a la casa del papá, de la mamá, y no está. Estamos en oración todos", dijo a AFP María Julieta Márquez García, una fiel de México.

Hasta las puertas de Gemelli también llegaron una decena de miembros de la protección civil italiana, que participan en el Jubileo del Mundo Voluntario. El evento atraerá unos 25.000 peregrinos a Roma durante el fin de semana, según el Vaticano.

Obsequios y velas afuera del Gemelli

Sin embargo, Francisco seguirá ausente. La misa prevista el domingo la presidirá el cardenal checo Michael Czerny y es "bastante probable" que el pontífice envíe un mensaje escrito con motivo del Ángelus, según la oficina del prensa del Vaticano. La oración dominical del Ángelus es uno de los tradicionales momentos de encuentro entre los fieles y el pontífice, que sale a la ventana del Palacio Pontificio para pronunciar un mensaje.

Pero a diferencia de su precedente hospitalización en 2021, cuando salió a un balcón de la clínica Gemelli, todavía no lo ha hecho en la actual.

"Amor con amor se paga": la marcha en Argentina por la salud de Francisco

Con velas, antorchas y el lema "amor con amor se paga", cientos de argentinos marcharon durante la noche del viernes hasta la Catedral de Buenos Aires, donde el papa Francisco fue arzobispo, para pedir por la salud de su líder espiritual y agradecerle su histórica defensa de los más vulnerables.

"Amor con amor se paga": marcha en apoyo al Papa Francisco en Buenos Aires

La movilización de cinco cuadras hasta la emblemática Plaza de Mayo, donde se emplazan la casa de gobierno y el principal templo católico de la capital argentina, fue solemne, sin cantos, consignas ni tambores.

En esta ocasión los unía el agradecimiento, dijo a AFP Laura Cibelli, de 47 años. "Desde que (Jorge Mario) Bergoglio asumió como papa, pudo hacer visible a los invisibles, a aquellos trabajadores pobres, precarizados, cartoneros, no solo de Argentina, sino del mundo", manifestó.

La procesión, en la que participaron mayormente fieles de organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores, era liderada por una camioneta que transmitía una homilía que dio Francisco en Bolivia en 2015. "Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la Tierra", se escuchaba decir al papa en el altavoz.

Papa Francisco: qué lugares de Buenos Aires lo inspiraron para “hacer lío” -y desatar nudos-

La marcha culminó cuando los asistentes dejaron sus velas en la Plaza de Mayo ante un cartel que decía "amor con amor se paga". Este fue el lema propuesto por el dirigente social Juan Grabois, quien tiene un lazo personal el papa, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

"Ahora que él pasa un momento de fragilidad, nuestro deber es pagar ese amor con amor. (...) Suenen las campanas y se escuchen algunas homilías del Papa", había escrito Grabois en la red X al convocar a la vigilia el martes.

En la procesión en Buenos Aires, dos hombres portaban un palanquín con una estatua de la virgen para pedir por su salud. Uno de ellos, Gabriel Duna, era un "peregrino de la virgen" de 58 años que dice caminar 200 o 300 km de corrido con la virgen a cuestas porque así "ella va haciendo su trabajo". Y pidió: "Lo necesitamos acá", dijo sobre el papa. "Le pedimos a (...) Dios que lo deje acá, y a la virgencita; sabemos que con ellos va a estar mejor, pero nosotros lo necesitamos mucho, así que les pedimos que nos lo deje unos años más acá con nosotros".

La vigilia terminó con una multitudinaria misa dentro de la catedral, un edificio de estilo neoclásico con un pórtico de 12 columnas que recuerda más a un templo griego. En su vestíbulo, un panel daba la bienvenida a los visitantes recordando la vida y obra de Bergoglio, el primer papa argentino.

"Ese sentido de la fe de pedir por el papa", dijo el padre Alejandro Russo en su sermón, "de pedirle a Dios, casi interpelándole a Dios, que queremos con el papa esté un tiempo más en la Iglesia".

La misa en la Catedral donde Bergoglio fue arzobispo entre 1998 y 2013 terminó con vítores y cantos de tribuna que decían "Francisco, Francisco...".

Juan Grabois encabezó una misa por la salud del papa Francisco en la Catedral

Pronóstico "reservado”: la información oficial del Vaticano

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

Francisco retomó este sábado en la mañana "el tratamiento y la fisioterapia" tras pasar una noche "tranquila" en el hospital Gemelli. "La noche fue tranquila, el papa está descansando", indicó la Santa Sede en su boletín matutino, cuando se cumplen 23 días desde su hospitalización.

Papa Francisco

El pontífice argentino de 88 años sufrió varias crisis respiratorias desde su ingreso en el hospital Gemelli, la última de ellas el lunes, cuando tuvo "dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda". Desde hace varios días, la Santa Sede afirma que su situación es "estable", aunque con pronóstico "reservado".

