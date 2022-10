A$AP Rocky será uno de los protagonistas del nuevo Need for Speed Unbound

La estrella del rap Rakim Athelaston Mayers, más conocido por su nombre artístico A$AP Rocky, estará presente en el nuevo simulador de carreras de la saga Need for Speed. El artista liderará una de las secciones del título Unbound, uno de los más esperados del año, el cual se estrenará el próximo 2 de diciembre. En el tráiler presentación, se pudo ver al rapero, quien tendrá un importante papel en Lakeshore, la ciudad ficticia inspirada en Chicago en la que está ambientado el juego. El cantante será el líder de Las Quedadas, un modo de conducción de precisión rejugable.

Mirá el trailer de presentación del nuevo Need for Speed:

La fusión de foto realismo y efectos que recuerdan a la animación cartoon fue lo que más llamó la atención de los usuarios. Es por esto, que el director de arte de Need for Speed, Darren White, explicó en un artículo publicado en el blog oficial: "Queríamos ofrecer un estilo artístico que importe en la jugabilidad, uno que claramente celebre las acciones del jugador, amplíe la experiencia y le recompense en el camino. Queríamos llevar a los jugadores al siguiente nivel en Need for Speed Unbound con nuestros efectos especiales de conducción, que llamamos Tags".

Por otra parte, la desarrolladora Criterion Games anunció que los efectos de grafiti se podrán desactivar, en caso que el usuario lo considere necesario, en cuanto a su gusto. El nuevo videojuego estará disponible en todas las plataformas: PC y las consolas de PlaySation 5, Xbox Series X y S. Lo concreto es que los videojuegos cada vez están realizando más colaboraciones con estrellas mundiales, como la llegada del actor y luchador norteamericano Dwayne Johnson a Fortnite y la inclusión del cantante canadiense Justin Bieber en el quinto aniversario de Free Fire.

En PEEK Latam te traemos las novedades más importantes de la comunidad gaming y del streaming.