Ibai profesionalizó a sus moderadores de Twitch

Los moderadores ayudan a gestionar el chat de un streamer, cuando se encuentra transmitiendo en vivo, en las distintas plataformas: Twitch, YouTube y Facebook Gaming, entre otras, para garantizar que sea siempre seguro, amistoso y divertido. Para esto, realizan distintas acciones con los espectadores: desde expulsar temporalmente o vetar a usuarios, activar los modos de chat lento, etc. Al principio, los moderadores solían ser amigos o colegas del creador de contenido o personas que se ofrecían a hacerlo de manera gratuita.

Ibai quiso romper con esa coyuntura y contrató a los mods que trabajan con él: “Yo estoy profesionalizando la moderación. Ese es mi objetivo. Porque para el que no sepa el contexto de los moderadores en Twitch: antes los moderadores eran colegas tuyos que de buena fe moderaban cuando podían. Ahora, este mundo está evolucionando a que los mods inviertan cada vez más horas en los streamings y lo hagan de una manera mejor. Yo he ido un paso más allá porque me gustaría que fuese todavía más profesional. Yo tengo a los mejores y no me preocupo de nada”.

El streamer vasco no solo se destaca por su personalidad, carisma o por ser el mejor organizador de eventos en la plataforma, la Velada del Año 2 consiguió ser el stream más visto de la historia tras superar los 3 millones de viewers, sino que ahora también se convirtió en uno de los pocos que hace en condiciones su trabajo. “De verdad amigos, no vayan a otros canales, los he dicho miles de veces. Si tú vas a otro canal e insultas o encima haces ver que eres mi seguidor o que vienes de mi chat, me haces quedar muy mal a mí. Tú sabes lo que opino de estos casos”.

