Arcane, la serie basada en League Of Legends, ganó un premio Emmy

Arcane se estrenó el 6 de noviembre del año pasado con sus tres primeros capítulos y rápidamente llegó a estar primera en las tendencias de Netflix. Superó a “El juego del Calamar” y a la biopic sobre la vida del cantante Luis Miguel. Es por esto, que la plataforma de streaming estadounidense no dudó en anunciar que habrá una segunda temporada, pero hasta el momento, no se sabe cuándo será su lanzamiento. Las series Big Mouth y BoJack Horseman habían competido por el premio, pero ninguna producción del servicio logró quedarse con el galardón.

“Gracias por esto. Es algo muy importante para nosotros, ya que venimos de los videojuegos. Ha sido increíble ver cómo el mundo abraza a nuestros personajes y nuestras historias, así que gracias a Netflix, que creyó en nosotros desde el principio, gracias a Riot Games, que trabajó en toda la IP... y a toda la gente que ha estado con nuestro juego y con League of Legends durante los últimos 12 años, más o menos, que ayudó a hacerlo tan grande como es ahora...”, dijo Christian Linke, cocreador de Arcane, quien fue el encargado de subir al escenario para recoger el premio.

El año pasado, League Of Legends, desarrollado por la empresa estadounidense Riot Games, y, lanzado en 2009, contó con más de 120 millones de jugadores activos en todo el mundo. El videojuego de estrategia está dentro de la categoría de multijugador de arena de batalla en línea (MOBA). Muchos lo comparan con el conocido juego World of Warcraft lanzado en 2004 y creen, en un principio, que fue una modificación mejorada del mismo. Es un juego gratuito que se puede descargar del sitio oficial y no requiere una computadora último modelo para poder jugarlo.

Sin dudas, el éxito de Arcane estuvo muy por encima de lo que cualquiera esperaba. Superó todas las expectativas en cuanto a críticas y la audiencia respondió fielmente. Esto es un ejemplo del potencial que tiene la animación para contar historias, más directas y creíbles que en algunas películas de imagen real que tratan de representar mundos fantásticos. A la espera de la serie del videojuego The Last of Us, producida por HBO, Arcane se mantiene como la mejor adaptación de todos los tiempos, algo que tiempo atrás, nadie se imaginó que podía llegar a ocurrir en 2022.

Dentro de la comunidad del streaming hay muchos contenidos interesantes. Desde PEEK Latam te traemos lo más destacado.