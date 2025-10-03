Casupo: Vida sostenible en cada sorbo

Yeimy Lugo, ¿cómo fueron los inicios de la marca?

Los inicios de Casupo fueron impulsados por un interés personal por el medioambiente y la necesidad de ofrecer alternativas sostenibles que mejoraran la experiencia de eso que hacemos todos los días, pero de una forma más saludable que fuese de la mano con el estilo de vida que llevamos. Comenzamos a investigar sobre productos ecológicos y su impacto positivo en la salud y el planeta. Con el tiempo, decidimos dar el salto y crear una marca que reflejara nuestros valores y ayudara a otros a vivir de manera más consciente. Nos encanta compartir lo que nos apasiona.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Vendemos productos ecológicos, entre los cuales se encuentra nuestra bombilla de vidrio templado para mate; también tenemos mates de vidrio y sorbetes de tallo del trigo, los cuales son biodegradables.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

En el mediano plazo, esperamos expandir nuestra línea de productos y llegar a más personas a través de tiendas y mercados locales, manteniendo la temática ecológica. También planeamos establecer colaboraciones con otras marcas y organizaciones que compartan nuestra visión, para así crear un mayor impacto y fomentar un estilo de vida más sostenible y consciente en nuestra comunidad.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es nuestro compromiso genuino con la conciencia de lo que consumimos y cómo impacta tanto en la salud como en el medio ambiente. Por eso, uno de nuestros productos más destacados es la bombilla de vidrio templado, que no tiene equivalentes en el mercado. Este producto es innovador y ofrece una forma más sana y sustentable de tomar mate, lo que nos posiciona como pioneros en Buenos Aires.

Si comenzaran de nuevo, ¿qué harían diferente?

Si pudiéramos comenzar de nuevo, dedicaríamos más tiempo a la investigación de mercado antes de lanzar la marca. Entender mejor las necesidades y preferencias de los consumidores nos habría ayudado a ajustar nuestra propuesta desde el principio. Además, hoy entendemos lo importante de invertir en marketing digital; si comenzáramos de nuevo sería uno de los puntos donde más nos enfocaríamos desde el inicio para construir una comunidad en línea sólida.

Datos de contacto:

Web: www.casupoar.com

Instagram: casupoeco

Mail: [email protected]

WhatsApp: 1132594959