Coach Marcela Bayarsky: Del balance contable al balance emocional

Marcela, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Me recibí de Contadora Pública en la UBA a los 22 años. Disfrutaba ordenar y analizar números, y tomar cursos técnicos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Corría el año 2000 cuando, en un curso de Mediación, descubrí el poder de la comunicación y escuché por primera vez la palabra coaching. Allí comprendí cómo las personas transforman sus creencias cuando revisan sus emociones y amplían sus interpretaciones. Fue un punto de inflexión.

En 2001 ya sabía cuál sería mi camino, aunque aún no tenía el “cómo”. Tenía la certeza de que mi misión sería acompañar a personas y organizaciones —entendiendo a las organizaciones como redes de conversaciones— a desplegar su mejor versión. Me capacité durante años y hoy, desde una escucha más profunda, trabajamos sobre historias invisibles, dolores y marcos interpretativos que no emergen en una primera conversación. No siempre cambiamos el mundo exterior, pero sí la manera de mirarlo, y eso transforma la experiencia de vivir.

Sigo aprendiendo. Actualmente integro nuevas herramientas para profundizar en los procesos de transformación, y continúo apasionándome por comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Acompaño procesos de transformación personal mediante sesiones de coaching y herramientas complementarias.

Mentoreo y superviso coaches. Diseño programas de liderazgo que integran neurociencias, valores y metodología de coaching. Co-dirijo la Diplomatura en Neuroliderazgo y Coaching de la UAEN y la Escuela de Coaching Talentum.

A su vez, acompaño a personas y organizaciones a:

Alcanzar sus metas.

Fortalecer competencias de liderazgo.

Mejorar la calidad de sus conversaciones.

Gestionar emociones en contextos de incertidumbre.

Identificar valores y estilos de pensamiento.

Diseñar culturas organizacionales más conscientes.

En síntesis, facilito el desarrollo del potencial humano y del liderazgo consciente en quienes desean revisar cómo piensan, sienten y actúan.

¿Cómo te visualizas de cara al futuro?

Me proyecto expandiendo mi impacto: formando líderes con mayor consciencia, integrando tecnología y calidez humana, y consolidando una propuesta que articule ciencia, autoconocimiento y cambios reales y sostenibles.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi rigurosidad profesional y el foco en el potencial de cada persona. La combinación de formación técnica, experiencia organizacional y profundidad humanista es lo que marca la diferencia.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Todo suma. Sin mi recorrido como contadora, hoy no sabría leer “balances emocionales”.

Y sí que lo sé: comenzaría antes a estudiar coaching… quizás desde la primaria.

Datos de contacto:

Web: www.marcelabayarsky.com

Instagram: coach_marcelabayarsky

Mail: [email protected]