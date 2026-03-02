EMPRESAS CON SALUD FINANCIERA

Episodio 1: El riesgo silencioso de depender demasiado

En muchas pymes argentinas la estabilidad parece firme… hasta que deja de serlo.

No siempre el riesgo está en un único cliente grande. A veces es una línea de productos que concentra la mayor parte del margen, un canal de venta que explica casi todo el volumen o una condición externa favorable que sostiene la rentabilidad.

Mientras ese motor funciona, el negocio avanza. Se factura, se pagan sueldos, se reinvierte. Y todo parece bajo control. El problema es que esa sensación puede ser engañosa.

Cuando una empresa depende demasiado de un solo factor —cliente, producto, canal o contexto— en realidad está concentrando riesgo. Y la concentración, en economías inestables, es una fragilidad estructural.

¿Qué pasaría si se frena la línea más rentable? ¿Si el principal cliente reduce compras? ¿Si cambian las reglas de importación o se modifican condiciones comerciales?

Muchas veces estas preguntas no se formulan porque el día a día absorbe toda la energía. Se trabaja para sostener el presente, pero no siempre se analiza la base que lo sostiene.

A esto se suma otro punto crítico: la ausencia de reservas. En numerosas pymes la lógica es simple: lo que entra, sale. Se cubren costos, impuestos y compromisos. Si queda margen, se reinvierte. Pero rara vez se diseña un fondo de contingencia que permita absorber impactos sin comprometer la continuidad operativa.

Una empresa financieramente sana debería poder resistir varios meses si su principal motor se detiene. No indefinidamente, pero sí el tiempo suficiente para reordenarse y tomar decisiones estratégicas sin presión extrema.

En entornos económicos volátiles, depender de un único impulso es una apuesta riesgosa. Analizar la concentración de ingresos, proyectar escenarios alternativos y construir reservas debería formar parte de la agenda estratégica de cualquier pyme.

Porque la estabilidad no se improvisa cuando el mercado cambia: se diseña antes.

