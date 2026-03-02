Reforma laboral: ¿qué pasa con nuestra identidad cuando cambia el trabajo?

Durante décadas, el trabajo no fue solo una fuente de ingresos. Fue identidad, pertenencia, estructura. Decir “soy médico”, “soy docente” o “trabajo en tal empresa” organizaba la biografía. El trabajo ordenaba el tiempo, ofrecía reconocimiento y otorgaba una narrativa de progreso.

El psicoanalista Christophe Dejours sostiene que el trabajo es un espacio fundamental de construcción de salud mental cuando existe reconocimiento. No trabajamos únicamente para producir: trabajamos para ser vistos, validados, necesarios.

¿Pero qué ocurre cuando la estabilidad se vuelve incierta?

¿Cuando la carrera lineal se reemplaza por trayectorias fragmentadas?

¿Cuando la empleabilidad pesa más que la permanencia?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Informes de CEPAL muestran un aumento sostenido de la informalidad en la región. A nivel global, estudios de Gallupregistran una caída en el compromiso laboral desde la pandemia. El vínculo subjetivo con el trabajo está cambiando.

En Argentina, este fenómeno impacta con particular intensidad. En un contexto de inflación e incertidumbre, el trabajo no es solo identidad: es sostén vital. Cuando ese sostén tambalea, no solo se activa la ansiedad económica. También aparece una pregunta más profunda: ¿quién soy si mi lugar laboral deja de ser estable?

El psiquiatra Viktor Frankl planteaba que la necesidad de sentido es una fuerza central de la existencia. Si el trabajo ya no garantiza estabilidad simbólica, ¿dónde buscamos ese sentido?

Tal vez la discusión sobre la reforma laboral no deba limitarse a lo normativo. Tal vez debamos preguntarnos qué subjetividades estamos construyendo.

¿Estamos preparados para un paradigma más flexible pero más incierto?

¿Podemos sostener identidad sin estabilidad?

¿O seguimos esperando del trabajo certezas que el contexto ya no promete?

Datos de contacto:

Instagram: @lic.marturdi

Mail: [email protected]