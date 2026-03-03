Dtra. Juana Herrera: vocación, estética y bienestar en cada paso

Dtra. Herrera, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mis comienzos fueron en el 2007 con la cosmetología, necesitaba dar un cambio de rumbo en mi vida. Mi profesión de base es la enfermería, lo cual ejercí durante 15 años luego me especialicé como cosmiatra, de curiosa incursioné en el área corporal, como esteticista, lo que me permitió trabajar y dirigir un spa, en un complejo termal a 60 km de la ciudad durante seis años.

Además tuve la experiencia de desenvolverme como asistente de cirugía plástica, en un centro estética médico, durante 10 años. Asistiendo a un querido amigo y maestro Dtr. Federico Luque, él fue el que me alentó e hizo que volviera a la enfermería pero desde otra mirada, desde la belleza y el bienestar. Donde actualmente me encuentro trabajando hasta el momento. Más tarde en el 2019 me perfeccione como Dermatocosmiatra hospitalaria, haciendo pasantía en el servicio de dermatología del hospital italiano, a cargo de la Dtra. Ana Julia Lastre.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

En el área facial me dedico a abordar diferentes afecciones de la piel, como acné, rosácea, hipercromías, tratamientos de rejuvenecimiento. Siempre dentro de mi incumbencia profesional. Y generando equipo interdisciplinario con las diferentes especialidades médicas.

En el área corporal: abordaje de las diferentes afecciones de la estética y tratamientos Post quirúrgicos, ya que mi especialidad me lo permite.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

En el mediano plazo seguiré viajando por la región, en la localidad de Rio Colorado, ubicada a 180 km de Bahía Blanca. Allí tengo mi propio emprendimiento junto a mi hermana que funciona desde hace 20 años. También seguiré ejerciendo la docencia que tanto me apasiona, como la atención de gabinete con pacientes.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Para destacarme me actualizo y especializo constantemente, como les digo a mis alumnos, siempre tienen que seguir actualizándose y formándose. Es los que siempre hice y sigo haciendo hasta el día de hoy, esto nos da mayor seguridad y profesionalismo, ya que se ve reflejado en el éxito de los tratamientos y así, el paciente se siente más seguro a la hora de atenderse.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si comenzara de nuevo creo que haría todo el caminito de hormiga que llevo recorrido hasta acá.

Esta profesión me permite viajar que tanto me gusta. Combinar la rutina de ciudad, con la calma del pueblo. Además de compartir criterios con colegas amigas del interior y exterior también, Me siento una bendecida y privilegiada de poder trabajar de lo que amo ejercer en la vida.

Datos de contacto:

Instagram: juana.herrera.9889

Instagram Centro Estetica: loriginalarom

Facebook: Juana Herrera

WhatsApp:+542914739632