Geometría Sagrada y Arquitectura Consciente según el enfoque del Estudio Babilonia

En el panorama actual de la arquitectura urbana, la búsqueda de equilibrio entre el entorno construido y el bienestar del habitante ha cobrado mayor relevancia en el último tiempo. Estudio Babilonia, encabezado por la Mg. Arq. Serena Dradi, se posiciona con sus investigaciones en esta intersección, proponiendo una arquitectura que utiliza la Geometría Sagrada no como un recurso decorativo, sino como una herramienta de articulación espacial y vivencial para el "buen habitar".

La Geometría Sagrada empodera el diseño que se basa en patrones y proporciones matemáticas que replican el orden que se observa en la naturaleza y el universo, expresado en números y geometría. Para el Estudio Babilonia aplicar estos principios en el diseño de interiores y la arquitectura permite crear espacios que resuenan armónicamente con quienes los ocupan (estos resultados se obtienen de estudios previos). Este enfoque busca reducir el estrés ambiental y fomentar una conexión más profunda entre el individuo y su refugio cotidiano.

El estudio se especializa en la gestión completa de proyectos, abarcando desde el asesoramiento preliminar y el diseño de proyecto hasta la ejecución de la obra llave en mano. Su versatilidad les permite abordar; obra nueva: proyectos desde cero con una impronta contemporánea y consciente; y reformas integrales: Intervenciones de baja y gran escala que revitalizan el patrimonio existente.

Estudio Babilonia destaca por sus intervenciones en zonas de alto valor patrimonial como Recoleta, Retiro y Tribunales entre otros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajando unidades funcionales y áreas comunes de edificios. En estos contextos, el desafío reside en modernizar infraestructuras clásicas sin perder la esencia arquitectónica, aplicando criterios de simetría y proporción que elevan la calidad de vida del habitante.

