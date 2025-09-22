¿Cómo es el concepto de última milla que supera a la logística tradicional?

Si tu tienda ofrece envío a domicilio bajo un sistema convencional, estás perdiendo competitividad. Hoy existe un servicio superador que saca el foco en la “entrega rápida” y lo coloca en la experiencia al cliente.

Ante la gran diversidad de opciones que conviven en el mercado online, el servicio de entrega se posiciona como un factor importante en la decisión de compra y también en la fidelización de los clientes. Muchas compras se definen en función del tiempo de entrega y cada vez más tiendas ofrecen la etiqueta de “llega hoy” como impulsor de ventas. Los consumidores aceptan abonar más por el envío si lo reciben en el día, e incluso crece la tendencia de los “envíos turbos” que prometen la entrega en menos de 2 horas. Ahora bien, el punto clave no sólo es la rapidez de entrega, sino el servicio total que se brinda desde que se completó la venta hasta que llega a su destino final.

La logística de última milla también contempla la posibilidad de un mayor seguimiento y control de las entregas, diferencial que el cliente valora muchísimo. Incluso en encuestas de satisfacción, se admite que el sólo hecho de saber en qué estado está el producto puede salvar la demora de su llegada. Mantenerse comunicados resulta la clave para apaciguar la espera ya que la transparencia genera un impacto positivo en los clientes. Como contrapartida, una mala experiencia resulta determinante para la reputación de la marca: el 80% de las personas no vuelven a comprar si no se cumplió con los plazos acordados. En conclusión, la última milla permite ganar eficiencia en el envío de sus entregas y mantener bajo control los reclamos y consultas de los clientes.

Un servicio para cada tipo de cliente.

Además de los tiempos de entrega los clientes evalúan entregas flexibles para recibir sus pedidos. por eso los ecommerce´s deben trabajar para ampliar las soluciones y adaptarlas a diferentes preferencias según la disponibilidad y la comodidad del comprador. En estudios recientes se observa que en primer lugar los clientes prefieren las entregas en su casa ó lugar de trabajo, luego le siguen los retiros en puntos de pick up que les permiten mayor autonomía y no depender de estar presentes en franjas horarias extensas, y por último se prefiere el retiro en sucursal de la marca que eligieron.

En Jipink contamos con envíos Same Day, Nex Day y recientemente incorporamos puntos de Pick Up para que ampliar las soluciones logísticas y estar a la altura de las nuevas necesidades del mercado.

Gonzalo D'onghia

[email protected]