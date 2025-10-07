El catálogo que mueve al Rey del Regatón

Entre los productos más buscados están las ruedas industriales, capaces de soportar desde el peso de una heladera hasta el movimiento constante de un carro de transporte de mercadería. Las hay de nylon —resistentes y ligeras—, de plástico para aplicaciones más livianas, de goma para un andar silencioso, de césped ideales para maquinarias de jardín, y de chango, pensadas para el uso cotidiano.

En el local también se encuentran los carros para heladera y zorras de transporte, esenciales en comercios, depósitos y mudanzas. Su construcción robusta y el uso de materiales de calidad los convierten en aliados confiables para trabajos exigentes.

Otro de los pilares del negocio son los regatones, pequeños pero indispensables. Los hay cuadrados, redondos, interiores y exteriores, en goma o plástico. Incluso hay modelos específicos para gimnasios, diseñados para soportar impactos y proteger tanto el piso como el equipo. Son la pieza que evita rayones, ruidos y desgastes prematuros, prolongando la vida útil de muebles y estructuras.

El surtido continúa con perillas macho y hembra, usadas en maquinaria, muebles regulables y equipos de precisión. Patas de goma y de plástico que garantizan estabilidad, absorben vibraciones y aportan seguridad. Patines de acero inoxidable que deslizan sin dañar superficies, y herrajes para puertas y ventanas que combinan funcionalidad y estética.

No faltan los topes de goma, ideales para evitar golpes y daños, ni los pasacables, que ordenan y protegen instalaciones eléctricas. Las cuñas para puerta, simples pero infalibles, completan una oferta que abarca desde lo más básico hasta lo especializado.

Cada producto que se vende en El Rey del Regatón está pensado para solucionar problemas reales. No importa si el cliente es un profesional, un comerciante o un particular: aquí sabe que encontrará la pieza exacta, sin vueltas, con la garantía de calidad y atención personalizada que distingue a la familia Favelis desde sus orígenes.

En un mundo donde improvisar puede salir caro, este catálogo es más que un inventario: es una caja de herramientas para la vida diaria.

Datos de contacto:

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs y de 14:00 a 17:30hs

Dirección: Av. Juan Bautista Alberdi 7273 - Mataderos.

Teléfonos: 2097-2560 (fijo) y 15-6443-8076 (Whatsapp)

https://elreydelregaton.com.ar/

https://www.instagram.com/elreydelregatonok

https://www.facebook.com/elreydelregatonok/