El tenis después de los 30

Entrenar mujeres a partir de los 30 es un desafío apasionante yal mismo tiempo, una experiencia profundamente enriquecedora. El tenis en esta etapa de la vida no es solo un deporte: es un espacio propio, una herramienta de bienestar y un camino para crecer en lo personal.



No es lo mismo entrenar a una joven que dispone de tiempo y energía ilimitadaque a una mujer que debe equilibrar trabajo, familia, hijos, nietos y una agenda siempre exigente. Sin embargo, lo que me motiva cada día es ver como aún con esas responsabilidades, ellas eligen hacerse un lugar en la cancha. Allí encuentran motivación, superación y una comunidad que las impulsa.



El tenis tiene un valor diferencial: es un deporte que puede practicarse toda la vida. Su versatilidad lo convierte en una disciplina apta para cualquier edad y nivel ya que combina exigencia física con estrategia, concentración y manejo emocional. No solo fortalece el cuerpo: también estimula la mente, la toma de decisiones rápidas y la capacidad de resiliencia.





Definir objetivos claros y alcanzables es el primer paso. El progreso en el tenis se construye con paciencia y planificación: perfeccionar un golpe, ajustar un movimiento táctico o mejorar la resistencia física. Cada logro, por pequeño que sea, abre la puerta al siguiente. La constancia en los entrenamientos es la verdadera clave para evolucionar. No hay atajos: quien entrena con regularidad mejoray esa certeza es transformadora.



En estas edades, lo táctico cobra un valor central. Aprender a leer el juego, administrar la energía y utilizar la inteligencia dentro de la cancha permite competir sin desgastar en exceso el cuerpo. Esa combinación entre mente y físico es la que convierte al tenis en un aliado de largo plazo.



Desde mi experiencia, entrenar mujeres adultas es acompañar procesos únicos y llenos de matices. Cada una llega con su historia, pero todas comparten la misma búsqueda: animarse, crecer y redescubrirse a través del tenis.



Porque entrenar no es solo golpear la pelota: es cuidarse, desafiarse y volver a creer en una misma.

Carina López

Instagram: @carinalopeztenis

Web: www.masterrionegro.com

Facebook: carina.lopez.946

Celular: 2616591696