Escuchar(se): una habilidad pendiente en las organizaciones

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo laboral?

Mientras estudiaba trabajaba, pero una vez recibida ya sabía lo que quería: estar en el área de RRHH, puntualmente en “formación y desarrollo”, porque era lo que me apasionaba y para lo que había orientado mi carrera. Siempre me consideré una persona con “suerte”, pero con el tiempo entendí que mi recorrido fue fruto de escucharme y seguir mi intuición para decidir. Así fui alcanzando los puestos que deseaba, con trabajo, estudio y dedicación, pero también prestando atención a mi cuerpo y a las emociones que me indicaban cuándo avanzar y cuándo detenerme.

¿Qué pasa cuando no escuchamos nuestras emociones?

Las emociones son una brújula interna que nos orienta en la vida, pero también un lenguaje olvidado. Con frecuencia se minimizan con frases como “no es para tanto”, “ya va a pasar” o “hay que ser fuerte”, cuando en realidad cada emoción trae un mensaje que nos invita a detenernos, reconocerlo y transformarlo. Validarlas es reconocer nuestra humanidad. En las organizaciones es muy común no dar lugar a las emociones, incluso quien tiene el valor de manifestar cómo se siente muchas veces termina saliendo perjudicado. Esto puede traer claros problemas a nivel cultural y de clima laboral, afectando incluso los resultados numéricos.

¿Es necesario dar espacio a las emociones colectivas en las organizaciones?

Ya lo decía Antonio Damasio (1994) en El error de Descartes: las emociones no son procesos etéreos, sino fenómenos corporales que guían nuestra toma de decisiones. Si quienes integran la organización deciden desde emociones no gestionadas, probablemente esas decisiones no sean las más adecuadas. Desde la biodescodificación sabemos que todo síntoma expresa un conflicto no resuelto, y que escuchar al cuerpo es escuchar la historia que quedó atrapada. Si se generan espacios de escucha, se pueden tramitar esas emociones y tomar decisiones más conscientes y genuinas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo podemos generar esos espacios en las organizaciones?

Siempre que sea posible crear entornos de seguridad psicológica habrá lugar para gestionar las emociones. Amy Edmondson (1999), profesora de Liderazgo en Harvard, definió este concepto como la creencia grupal de que podemos asumir riesgos interpersonales sin temor. Para que esto suceda, es clave liderar con empatía, fomentar la participación, considerar los errores como oportunidades de aprendizaje y practicar una cultura de feedback continua.

Datos de contacto:

Instagram: @lic.marturdi

Mail: [email protected]