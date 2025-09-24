Grinbrick: Track record de precios de viviendas 2024 y 2025

Carlos Angelillo, ¿Cómo ha sido el 2024 y el actual 2025?

Con el cambio de gobierno se dieron dos factores que impactaron fuertemente en la actividad. Por un lado, el nuevo gobierno arrastró una inercia inflacionaria del gobierno anterior que se fue desacelerando, pero que en la sumatoria dio un fuerte incremento de precios en pesos durante la primera mitad del 2024, y por el otro un dólar bastante estable, con leves subas, elevando el costo de construcción en dólares. La mano de obra principalmente, se comportó siempre aumentando. En los materiales hubo bajas mayores y menores según el rubro. En cuanto a la actividad, el 2024 se caracterizó por pocas nuevas cotizaciones y una recesión general que duro hasta septiembre – octubre. Hacia fin del 2024 la actividad comenzó a moverse lentamente. Durante todo el 2025, los nuevos presupuestos entraron de forma continua, pero al momento de concretar y avanzar con la construcción, todavía se nota cierta cautela general.

¿Cómo impacto este contexto en su empresa?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como empresa tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad, mejorando los procesos internos, haciéndonos más eficientes como equipo y obligando, por ende, a que nuestros contratistas también lo sean. Tuvimos que cotizar de forma más precisa. También desde la cotización de rubros de materiales nos apoyamos en una fuerte comparativa de precios, entre nuestras empresas proveedoras, negociando para lograr el mejor precio. Tuvimos bajas fuertes en rubros como: aberturas, revestimientos de WPC, porcelanatos y en los materiales de construcción. En la empresa estamos especializados en viviendas unifamiliares de lujo, con lo cual, estos rubros impactan fuertemente en el presupuesto. Si bien los clientes tienen un alto poder adquisitivo, miran siempre con detenimiento, cómo una contratación puede mover en mas o en menos el costo final.

¿Qué obras tienen actualmente y como imaginan el año que viene?

Estamos realizando viviendas en el corredor norte del gran Buenos Aires, con obras en San Isidro, Nordelta y Puertos del Lago – Escobar. Comenzamos también una obra en zona sur, en Hudson. Para el año que viene tenemos ya confirmadas varias viviendas de entre 500 a 650 m2, que a medida que las aprobaciones lo permitan iremos comenzando. Todas estas, en el emprendimiento Puertos del Lago, al cual vemos como el emprendimiento con mayor crecimiento a futuro.

En C.A.B.A estamos a la espera del permiso de construcción de un emprendimiento multifamiliar, en el cual entraremos como empresa constructora y como inversores.

La tendencia de recuperación de la actividad estimamos que se mantendrá también para el año que viene dando un mejor 2026 en referencia a este año en curso.

Datos de contacto:

Arq. Carlos Felix Angelillo – Socio Director

Celular: 11 5501 9772

Mail: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arq-carlos-felix-h-angelillo-23a73597/

Instagram: @grinbrick

Web: www.grinbrick.com.ar