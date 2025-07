Grinbrick: Trayectoria y proyectos en construcción de viviendas de lujo

Carlos Angelillo, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Finalicé la carrera en un mal momento para la actividad. Hacia 2002 la actividad económica y en particular la construcción, estaban pasando por una gran recesión. Esto me llevó a concentrarme en avanzar con la carrera. Terminé la cursada con pocos finales pendientes y hacia inicios del 2003 me llamó mi profesor de quinto año para empezar a trabajar en su empresa constructora. Trabaje en el proyecto de un laboratorio, 2 torres de departamentos y en una planta industrial en Burzaco de 10.000 m2. Fue una muy buena experiencia, porque se trataba de una empresa constructora mediana donde dentro del equipo hacíamos de todo. Luego me fui a trabajar en el estudio de arquitectura de mi padre y tomar la posta laboral de su oficina. Hice un posgrado en la Universidad del San Andrés focalizado en negocios inmobiliarios para ocuparme de los clientes inversores.

Luego de unos años de compartir la oficina con mi padre, comencé a tener encargos propios y comencé mi práctica independiente.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

En la empresa estamos especializados en viviendas unifamiliares de lujo. Construimos viviendas de primera categoría en todo el gran Buenos Aires. Nuestros principales clientes son estudios de arquitectura que no construyen. Recibimos la documentación apto licitación, competimos en el concurso de precios y en caso de que nos elijan, obviamente ejecutamos la obra.

También nos contactan propietarios con la carpeta de planos y les cotizamos directamente.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Estamos muy contentos con lo logrado a la fecha y la idea es continuar con la construcción de viviendas descritas anteriormente. Estamos además trabajando en un producto de housing para ofrecer, de viviendas de hasta 250 m2, con tipologías ya determinadas y a precio fijo.

Más allá de esto, el real objetivo a mediano plazo es el de empezar a construir emprendimientos multifamiliares.

También estamos poniendo un primer pie en Uruguay. En Punta del Este estamos construyendo nuestra primera obra, que arrancó el año pasado.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Siempre me quedó pendiente tener una experiencia laboral en el exterior. Se me pasó cuando terminé la carrera, cuando ante la crisis, contacté a un ex socio de mi padre para ir a trabajar a España. Justo en ese momento me llamaron para el trabajo en la empresa constructora y opté por arrancar ahí.

