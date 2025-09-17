Hogares funcionales: cómo cambió la forma de vivir y elegir una vivienda

En un mundo de constantes cambios, los hogares no son la excepción. Lo que antes era considerado suficiente hoy resulta limitado. Las costumbres cambiaron: ya no alcanza con que una casa sea solo un lugar para dormir, comer y descansar. La vivienda actual debe cumplir múltiples funciones y adaptarse a necesidades laborales, sociales y familiares.

El home office y la expansión de las redes sociales convirtieron a los hogares en verdaderos centros de actividad. Oficinas, gimnasios improvisados, depósitos, talleres, spa o showrooms: todo puede desarrollarse dentro de un mismo espacio.

Un ejemplo claro lo vemos en quienes viven solos. Antes, un monoambiente alcanzaba para resolver su día a día, ya que gran parte del tiempo lo pasaban fuera, en el trabajo o en traslados. Hoy, muchos profesionales y jóvenes optan por departamentos de dos ambientes para instalar una oficina en casa. La diferencia en el costo del alquiler se compensa con el ahorro en transporte y la comodidad de trabajar desde el propio hogar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro caso frecuente es el de los emprendedores. Para ellos, la vivienda debe ser funcional: un espacio donde convivir y, a la vez, contar con un área destinada a depósito, showroom o producción. En estos escenarios, pagar un poco más por un alquiler más grande se convierte en una inversión rentable, ya que la casa se transforma en el centro de la actividad económica.

La realidad es que el trabajo remoto dejó de ser una alternativa pasajera para convertirse en una modalidad elegida por muchos. Esto abre nuevas posibilidades: trabajar para empresas del exterior, organizar la rutina con mayor libertad y diseñar un hogar que sea reflejo de la vida actual.

Más allá de las opiniones sobre si este cambio es beneficioso o no, lo que está claro es que hoy quedarse en casa no significa inactividad, sino todo lo contrario: los hogares son protagonistas de una nueva forma de vivir y producir.

Silvia Aiello Servicios Inmobiliarios – Corredora Inmobiliaria Mat. N° 868 / Martillera Pública Mat. N° 785

Instagram: @silviaaielloci

Web: https://silviaaiello.com.ar/