Karina Rasic: Innovación financiera global

Karina, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mis primeros pasos no fueron en una oficina, sino en el negocio familiar. A los 15 años acompañaba a mi padre a las granjas en San Miguel del Monte. Allí descubrí que una decisión financiera podía cambiar el destino de una familia. Desde entonces supe que los números no eran fríos: son historias, riesgos y oportunidades. Esa curiosidad me llevó a estudiar en la Universidad de Nueva York, completar dos MBAs (IAE e IEBS) y asesorar a pymes y startups en sus primeras etapas. Entendí que, más allá del tamaño, todas necesitaban orden y visión para crecer.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fundé Make Business Flow con una convicción: las finanzas debían ser una brújula, no una carga. En la actualidad brindamos planeamiento financiero, control de gestión, diseño de modelos de inversión, cap tables y analizamos la calidad de los ingresos. Acompañamos a startups en rondas de inversión y a pymes que buscan profesionalizarse. Además, trabajamos en las relaciones con los inversores, fortaleciendo la confianza con quienes apuestan al proyecto. Lo innovador es que integramos inteligencia artificial para agilizar diagnósticos y simular escenarios en minutos con agentes a medida, liberando tiempo para lo esencial: transformar la visión de un founder en un plan sólido.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Sueño con consolidar una red internacional que acerque a emprendedores con inversores globales. La IA será parte fundamental de nuestras herramientas, no como reemplazo, sino como aliada. Mi meta es que los cálculos automáticos nos permitan enfocarnos en lo humano: acompañar y decidir estratégicamente. También tengo un compromiso con la difusión: lancé el podcast “Catarsis Financiera” para hablar sin filtros de los miedos y desafíos de los founders con los números, y estoy escribiendo un libro que guiara en el armado de las finanzas de una empresa.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos distingue es la cercanía. No entregamos un Excel y desaparecemos: estamos en las reuniones difíciles y en las negociaciones clave. Además, aportamos una red internacional de contactos que abre puertas en el momento justo. Brindamos visión estratégica.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Me hubiera animado antes a emprender. Durante años estuve en el “backstage”, pero entendí que podía multiplicar mi impacto creando mi propia marca personal. También pondría más foco en la comunidad, porque crecer acompañado es más rápido y enriquecedor. Aprendí que no hay un momento perfecto: el mejor día para empezar a ordenar sueños y números es hoy.

Datos de contacto:

www.makebusinessesflow.com