“La clave para ganar tiempo, foco y confianza en tu negocio”

Durante mucho tiempo confundí la velocidad con el progreso. Creía que cuanto más rápido corríamos, más cerca estábamos de crecer como negocio. Hoy sé que no se trata de correr más, sino de avanzar con precisión, constancia y sin ruidos innecesarios.



Hace poco, en una reunión con los dos socios de un estudio jurídico, uno de ellos me comentó algo que me quedó grabado: “No tenemos un problema de clientes, tenemos un problema de aire”. Sentían que nunca alcanzaba el tiempo, algo esencial para crecer. Los plazos judiciales no esperaban, y cada expediente que se atrasaba generaba un efecto dominó de nerviosismo en todo el equipo. Lo curioso es que la solución no fue trabajar más, sino trabajar distinto: ordenar prioridades, documentar tareas y hacer visible lo que antes estaba disperso. A los pocos meses, ya no hablaban de “falta de aire”, sino de “estrategia y escalabilidad”.

Y luego, tan sólo un mes después trabajamos con una academia de idiomas online, con una historia distinta, pero igual de reveladora. Su fundadora nos mostró su whatsapp institucional lleno de consultas, planillas de Excel y recordatorios en su calendario. Todo dependía de ella: desde atender consultas prioritarias de alumnos hasta diseñar la próxima campaña de Marketing. Me lo dijo con una sonrisa cansada: “Soy la fundadora pero también soy administrativa”. Ahí comprendimos que el verdadero desafío no sólo era crecer, sino que ella dejara de ser la pieza imprescindible en cada detalle y en cada paso de su negocio. Cuando logramos trasladar esas tareas a procesos claros y automatizados, como una referencia directa para todo su equipo, no solo ganó tiempo: ganó libertad y crecimiento sustentable en el tiempo.

Yo también viví esa urgencia infinita. En mis años con Nobuk y Ticmas, plataformas educativas que creamos desde cero, y veía que aún cuando nuestro equipo contaba con una creatividad deslumbrante, todo se tambaleaba si no había claridad operativa en la ejecución: quién hacía cada tarea, cómo se medía cada avance, cuáles eran las prioridades reales.

Algo similar nos pasó a los inicios de Bethel, nuestra consultora en negocios y tecnología. Aprendimos que no basta con simplemente asesorar, sino que hay que estar junto al cliente en la ejecución. No basta con planear: si no hay acompañamiento, el plan se desvanece. Y ahí está el beneficio extra de nuestra implementación: combinamos guía práctica con procesos claros, para que el negocio funcione de manera sostenible.

Con los años de experiencia aprendimos que el verdadero desafío de un negocio no es simplemente crecer más rápido, sino lograr que funcione sin que el líder tenga que estar pendiente de cada detalle. Cuando hay claridad sobre prioridades, tareas y procesos, el equipo puede avanzar con autonomía. Y esa serenidad, la de ganar tiempo, foco y confianza, se convierte en el verdadero beneficio de dejar atrás la improvisación y adoptar un método que funciona.

Y esto es justamente lo que hacemos en Bethel: ayudamos a negocios y sus equipos a implementar procesos claros, acompañándolos en esa ejecución, de manera efectiva, generando resultados sostenibles y escalables.

Acerca de Samuel Gómez y Bethel Business & Technology Solutions

Samuel A. Gómez es CEO de Bethel Business & Technology Solutions y cofundador junto con sus hermanos y socios Rocio Esther Gómez, Isabella Belén Gómez y Emanuel Emil Gómez. Asimismo cuentan con un equipo de expertos, liderados por Mauricio Denaro, quien tiene amplísima experiencia operativa como emprendedor y consultor Business. A su vez, Samuel cuenta con formación universitaria como abogado y profesor superior en la Universidad Católica Argentina (UCA) y con un Master in Business & Technology de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés (UdeSA). Fue líder estudiantil, como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, siendo acreedor del Premio Derisi a la Mejor Gestión del año 2018, y tesorero de la Federación de Estudiantes UCA durante los años 2017 y 2018; luego, cofundó Nobuk, incubado por Telefónica Open Future e Ignite Sessions; luego ese proyecto evolucionó en Ticmas Profesional, logrando expandirse a todo Latinoamérica y logrando grandes hitos tales como la alianza entre Ticmas-UdeSA con el lanzamiento del curso de Tecnologías Emergentes. Ha prestado consultoría al sector público (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y a múltiples organizaciones privadas y startups. Y actualmente, desde Bethel, brinda consultoría en gestión de procesos y estrategia operativa para aquellas organizaciones que buscan ordenarse y escalar con precisión, de manera que sea sostenible en el tiempo.

Datos de contacto