Martina Urdiros, psicóloga y coach: el arte de acompañar, sostener y dar luz

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde chica me reconocí con facilidad para la escucha, ofreciendo respuestas que acompañaran y ayudaran a los demás. Esa inclinación natural se transformó, de adulta, en una elección clara: estudié Psicología en la UBA, luego un posgrado en Psicología Organizacional y del Trabajo, y me certifiqué como Coach Ontológica. También realicé cursos, entre ellos Astrología y actualmente PsicoBioNeuroDesprogramación.

Mi recorrido se nutrió tanto de la formación académica como de los aprendizajes de las personas que llegaron y también de las que se fueron de mi vida. Cada encuentro marcó mi camino y me trajo hasta este presente de transformación personal y profesional.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Trabajo desde un enfoque integral de la psicología, considerando inseparables cuerpo, mente y alma. Acompaño a personas que atraviesan momentos de cambio, crisis o búsqueda de propósito. El eje central es el reconocimiento de las emociones y la posibilidad de darles un lugar, porque creo que en ellas está gran parte de nuestra verdad.

Mi rol como psicóloga es acompañar, sostener y dar luz a aquellas sombras que aún no se ven, para que cada consultante pueda reconectar con su esencia y descubrir los recursos que habitan en ellos mismos. Además, comparto contenidos y reflexiones en redes sociales, acercando la psicología de manera humana y transformadora.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me imagino ampliando este espacio de acompañamiento integral, desarrollando programas, talleres y encuentros que permitan a las personas reconectarse con lo que son, más allá de los mandatos externos. Quiero que quienes se acerquen encuentren un espacio seguro para explorar sus emociones, sanar y abrirse a nuevas posibilidades.

Al mismo tiempo, considero fundamental que este enfoque también llegue a las empresas, especialmente a los roles de liderazgo, donde trabajar cuerpo, mente, alma y emociones puede marcar la diferencia en la gestión de equipos y en la creación de culturas más humanas.

¿Qué te diferencia de otras alternativas?

Mi diferencial es la mirada holística e integradora. No concibo a la persona solo desde lo mental, sino como un ser completo en relación con su cuerpo, emociones, historia y espiritualidad. El acompañamiento que propongo no busca imponer respuestas, sino facilitar que cada persona haga consciente aquello que le genera malestar, para luego elegir qué camino tomar desde un lugar más sano.

Si comenzaras de nuevo… ¿harías algo diferente?

Creo profundamente que todo lo vivido fue necesario para llegar a este presente, donde siento que mi propósito es acompañar con conciencia, luz y humanidad a quienes buscan un cambio en sus vidas.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: @lic.marturdi