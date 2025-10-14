Más que una profesión, una forma de vida

¿Por qué te decidiste por esta especialización de la medicina?

Desde niño me apasionaba ver el trabajo de mi padre y conforme iban pasando los años me cautivaba la cirugía plástica no solo como profesión, sino como forma de vida. Eso me animó a estudiar medicina, luego especializarme en cirugía general y finalmente realizar la especialidad en cirugía plástica. Me significó mucho esfuerzo y sacrificio, como requieren los grandes objetivos importantes de largo plazo. Finalmente, luego de formarme en Argentina, Italia y España, inicié mi carrera profesional en Bahía Blanca, junto a mi padre.

¿Qué tipo de cirugías realizás?

Actualmente realizo cirugías plásticas, tanto estéticas como reconstructivas; cirugías mamarias, rinoplastia, blefaroplastias, otoplastias, etc. Los tratamientos de medicina estética también forman parte de las estrategias para lograr que los pacientes puedan verse mejor, sin dejar de ser ellos mismos. En paralelo,formé junto a un grupo de destacados colegas, la Unidad Mohs del Sur, donde realizamos la cirugía Micrográfica de Mohs, la mejor alternativa terapéutica que existe en la actualidad a nivel mundial para el tratamiento de los cánceres de piel no melanoma, que son los tumores malignos más frecuentes. Mi actividad también se orienta a aplicar los conceptos de la medicina regenerativa. Hay un grupo de pacientes que requieren de tratamientos específicos y trabajo interdisciplinario, tanto con fines reconstructivos (como aquellos que presentan heridas o lesiones en la piel de meses de evolución) como estéticos (principalmente en los que buscan los beneficios de la medicina anti-ageing).

Brindan una atención integral que de seguro resulta muy importante para ciertos casos mencionados…

El principal valor agregado de Cutini Cirugía Plástica es la posibilidad de que el paciente reciba la atención de dos cirujanos plásticos certificados, con diferentes visiones, distintas experiencias pero con un mismo objetivo, buscar el bienestar del paciente. Compartir con mi padre las consultas, las discusiones de los casos, las intervenciones, las curaciones, etc. es una característica que enriquece nuestro servicio.

¿Hay más proyectos por concretar?

A mediano plazo espero continuar en esta dinámica, trabajando, enseñando, ampliando e innovando en servicios y técnicas, mejorando cada día y acompañando a mis pacientes. Eso es lo más importante, la satisfacción y agradecimiento que me transmiten es mi mayor motivación.

¿Algo a destacar que te dejó tu recorrido profesional?

La importancia de interaccionar con profesionales argentinos, ya que con el tiempo me di cuenta de la calidad de nivel mundial que tenían y tienen. He tenido la gran suerte de aprender y trabajar con algunos de ellos, pero estoy seguro de que lo podría haber aprovechado más, y lamentablemente algunos ya no están con nosotros en este momento.

