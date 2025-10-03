Meme Cano: El camino sensible de una artista

Meme, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Soy una artista plástica que estoy en constante búsqueda de expresar con autenticidad mis emociones en mis obras.

La huella de la pintura está grabada en mi alma gracias a mi abuelo materno cuyas obras fueron mi inspiración. En un determinado momento de mi vida mi pasión por el arte no se hizo esperar más y se convirtió en mi vocación y profesión. La facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) alimento mis sueños y los encamino.

Terminé mis dos carreras de Profesora y Licenciada con honores y recibí el premio Joaquín V. González otorgado por la Municipalidad de mi ciudad.

¿Qué sensaciones te generan cuando haces tus obras?

Al pararme frente a mis pinturas siento como si estuviera frente a un gran portal que une el mundo físico con otros infinitos universos que me invitan a recorrerlos.

Mi ritual comienza siempre del mimo modo, en contacto con la naturaleza, el verde césped, la luz del sol son elementos indispensables en el momento donde los esmaltes acrílicos se funden, se entrelazan y comienzan habitar el lienzo o los objetos diseñados por mí, invocando a la obra y mostrando una realidad diferente según la mirada de quien la observe.

En cada una de mis obras cuento una historia, un relato, un sueño, un sentimiento profundo guiado por una fuerza interior que surge desde mi alma.

Siento que el verdadero valor de lo que hago está en la conexión que logro con mi obra y en la emoción que se genera en quien observa mi obra.

Hoy sigo en constante aprendizaje, eso me permite estar siempre atenta para recibir nuevos estímulos.

El trabajo del artista no se logra espontáneamente, es la suma de mucha dedicación, constancia, uso de materiales nuevos, trabajo con otros artistas y estar en constante comunicación con la contemporaneidad del arte sin perder los valiosos recursos que tienen nuestra historia del arte y el lugar al cual pertenecemos. Esto lo podemos traducir como el camino del artista.

Cada una de mis obras primero penetra en mí y luego sale al mundo para continuar su camino y dejar evidencia de mi recorrido y energía.

¿En qué proyectos te encuentras incursionando?

Actualmente estoy exponiendo en diferentes galerías y espacios de arte en forma individual y colectiva, en el 2024 expuse en el exterior del país, en el salón internacional de arte contemporáneo Le Carrousel du Louvre y en Monarca Gallery Punta del Este. Este año acompañando con mis obras al Museo de la discapacidad María Kodama, fundación Midmako.

¿Cómo se puede acceder a tus obras?

Mi taller está abierto para producir obras por encargue y mi capacitación de docente me permite dictar cursos para todo aquel que quiera aprender mi técnica.

Datos de contacto:

Instagram: @memeartistaplatica

Mail: [email protected]

WhatsApp: 2214955580