MF Asesor de Seguros, la tranquilidad de tener con quienes contar

¿Cómo te decidiste por esta actividad?

Comencé en 2010 en la organización Del Gobbo Luciano como productora de seguros en Bahía Blanca. Allí desarrollé mis conocimientos administrativos y sobre seguros, con atención personalizada a clientes. Descubrí mi pasión por ayudar a las personas a proteger su patrimonio, asesorándolas para elegir coberturas adecuadas. Al querer ser madre y crecer profesionalmente, decidí independizarme. Me recibí como Productora Asesora de Seguros en 2014 y en 2016 establecí MF Asesor de Seguros -@mfaseguros- con un equipo de 5 personas.

¿Cuáles son los seguros y servicios que ofrecen a los clientes?

Soy Asesora en Seguros y lidero un equipo especializado que me permite brindar atención personalizada y rápida a cada cliente. Protegemos lo esencial: autos, casas, familias y empresas, con coberturas que abarcan su actividad, su flota de vehículos y a sus empleados. Además, diseñamos estrategias de retiro, blindaje societario y planificación con beneficios impositivos. Así ayudamos a personas y pymes a construir previsibilidad financiera y a estar cubiertos frente a cualquier contingencia.

¿Qué planes tenés con MF Asesor de Seguros?

En el mediano plazo me proyecto ampliando mi equipo para llegar a más personas, profesionales y empresas, manteniendo siempre el foco en brindar un servicio ágil, cercano y de calidad. Creemos que nuestra forma de trabajar es distinta y queremos que más clientes puedan acceder a ella. Además, estoy trabajando en la apertura de una sucursal física en el sur del país, para estar más cerca de quienes confían en nosotros.

¿Hay algo en particular para destacar que los diferencia de otras alternativas?

Me diferencia mi experiencia de más de 10 años en el mercado, contar con un equipo altamente capacitado, honesto y comprometido, y el respaldo de compañías líderes como Zurich, La Caja, San Cristóbal, Berkley, Cosena y La Holando Rivadavia. Trabajamos todo online para que el cliente no tenga que moverse de su casa, y en un solo lugar puede tener todo cubierto, tanto lo personal como lo profesional. Todo esto nos permite ofrecer un servicio profesional, confiable y verdaderamente personalizado, adaptado a las necesidades de cada cliente.

Esta actividad te diferencia justamente por la experiencia: la práctica enseña más que cualquier teoría.

MF Asesor de Seguros

Celular: 2914295378

https://www.instagram.com/mfasesordeseguros/

https://www.linkedin.com/in/manuela-franco-seguros/

https://mfasesordeseguros.com.ar/