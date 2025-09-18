Natalia Coronel: El despertar de la Consciencia

Natalia, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Provengo de una familia humilde y fui la primera generación en ir a la universidad. Me formé como Contadora Pública y seguí todos los mandatos familiares y sociales que prometían una vida feliz: el cargo, la pareja, la casa, el perro, el auto y los viajes. Sin embargo, me sentía atrapada en una máscara de éxito, sin conexión con mi Ser verdadero. Vivía con miedo a perder lo que tenía y obsesionada con el control, porque allí encontraba seguridad.

Tras la ruptura de mi pareja, inicié un camino de autoconocimiento que transformó mi vida. Luego me formé en distintas disciplinas: soy Eneacoach (Coach a través del Eneagrama), neuroentrenadora, especialista en gestión consciente de las emociones, entre otras. Hoy acompaño a líderes y profesionales que, como yo en aquel entonces, se sienten atrapados en una vida que no los representa y desean reconectar con su esencia para tomar decisiones desde la claridad y no desde el ruido mental.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Actualmente brindo una mentoría personalizada para líderes y profesionales que buscan dar un salto de Consciencia: dejar de vivir desde el miedo y un personaje que ya no los representa, para crear una vida auténtica, equilibrada, plena de significado y con vínculos sanos.

Mi acompañamiento se apoya en tres pilares: Evolución, para comprender el sentido de lo que nos pasa; Neurociencia, para usar el cerebro como aliado y salir del piloto automático; y Eneagrama, una sabiduría poderosa para conocernos en profundidad, en luces y sombras, y mejorar vínculos personales y profesionales. También facilito talleres para equipos, potenciando la sinergia a través del Eneagrama.

Mi propósito es llegar a cada vez más personas dispuestas a transformar su vida. Anhelo inspirarlos a no resignarse a vivir desde el miedo, la insatisfacción o la desconexión, sino a vivir desde la plenitud y el sentido verdadero. Aspiro a ser un puente para el despertar de la Consciencia, pero solo para quienes estén listos para dar ese paso.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi sello distintivo es el método ENE: Evolución – Neurociencia – Eneagrama, un enfoque integral que asegura una transformación profunda y sostenible. Mi filosofía de vida se inspira en Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedling, que me ha dado resultados extraordinarios.

Comprender que la vida es aprendizaje me dio paz, ya que entendí que todo lo vivido fue necesario para convertirme en quien soy. El Eneagrama me ayudó a identificar mis patrones automáticos, como la autoexigencia y la crítica, que dañaban mis relaciones. Al comprender su origen, pude transformarlos, convirtiendo mis vínculos en amorosos y basados en la aceptación de que cada persona está en su propio proceso de aprendizaje.

Datos de contacto:

(+54) 11-5586-7299

Instagram: @nataliacoronel._

Web: www.nataliacoronel.info