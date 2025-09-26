NOVEDADES IMPORTANTES DE AGIP DESDE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

-
DEJA DE FUNCIONAR LA CLAVE CIUDAD DESDE EL 27/10/2025.
-
NUEVA MORATORIA PARA TODOS LOS IMPUESTOS DESDE EL 01/11/2025.
SE DEJA SIN EFECTO EL USO DE LA CLAVE CIUDAD
Desde el 27/10/2025 no funcionará la clave Ciudad para ingresar a AGIP. Todos los trámites se realizarán con la cuenta miBA (nivel 3).
¿Por qué el cambio?
- Unificación para simplificar la experiencia
Hasta ahora, los contribuyentes tenían dos accesos distintos para realizar trámites en la Ciudad (Clave Ciudad y cuenta miBA), lo que generaba duplicación y confusión. Con un solo acceso, la gestión será más fácil y eficiente.
- Menos pasos y más practicidad
Ya no será necesario recordar diferentes claves ni gestionar múltiples accesos. Con un solo usuario y contraseña pueden realizar todos los trámites de AGIP y del Gobierno de la Ciudad. Esto se traduce en menos requisitos y pasos para operar.
- Mayor seguridad
Cuenta miBA incorpora validación de identidad con tecnología blockchain, fundamental al momento de realizar trámites tributarios que requieren acreditar titularidad, resguardar datos personales y fiscales.
¿Qué hacer antes del 27/10/2025?
-
Si no tenés cuenta miBA: crearla desde la app miBA.
-
Si tenés cuenta pero es nivel 1 o 2: validar identidad en la app para subir a nivel 3.
-
Si ya tenés cuenta miBA: no tenés que hacer nada.
NUEVA MORATORIA: HASTA 48 CUOTAS Y QUITA DE INTERESES.
Desde el 03/11/2025 y hasta el 30/01/2026 estará disponible la nueva moratoria de AGIP con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes. Contempla hasta 48 cuotas y condonación de intereses y multas.
Incluye deuda vencida al 31/08/2025 de los siguientes impuestos:
-
Ingresos Brutos.
-
Patentes.
-
Publicidad.
-
Retenciones y percepciones no ingresadas al 30/06/2025.
-
ABL / inmobiliario.
- Incluye deudas administrativas y judiciales. Para estas últimas se prevé la suspensión de plazos procesales y de la prescripción penal. Si se cancela la deuda en su totalidad (al contado o en plan de pagos), se extinguirá la acción penal, infraccional o delictual.
No podrán adherirse:
- Personas declaradas en quiebra.
- Personas condenadas por delitos previstos en la Ley Nacional 24.769, Régimen Penal Tributario o contra la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
- Personas que ya tengan un plan de facilidades vigente al 31/08/2025 con condonación o reducción de intereses/multas.
Recordá que también podés aprovechar la compensación de saldos a favor (SAF) si tenés deuda.
Podés utilizar tus saldos a favor originados en el impuesto sobre los ingresos brutos para cancelar deudas de Inmobiliario/ABL , Patentes e Ingresos Brutos.
Esta funcionalidad ya está disponible en la Nueva Cuenta Corriente Tributaria.
-
Sin límites de monto.
-
Impacto instantáneo en el sistema.
-
Trámite 100% online y sin requisitos previos.
Importancia del asesoramiento profesional
Contar con un profesional matriculado garantiza que la gestión sea precisa y evita posibles inconvenientes y sanciones por errores en este tipo de trámites.
En varias oportunidades los contribuyentes deciden realizar las presentaciones sin el asesoramiento correspondiente y luego llegan los problemas.
Los Contadores Públicos estamos capacitados para acompañar a los clientes en este proceso.
Si necesitás ayuda para este trámite u otros te dejo mis datos de contacto y redes sociales.
Mail: [email protected]
Instagram: cf.contadora
Facebook: celesteferro
Canal de YouTube: cfcontadora
Tik Tok : celesteferrocontadora