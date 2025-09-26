NOVEDADES IMPORTANTES DE AGIP DESDE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

DEJA DE FUNCIONAR LA CLAVE CIUDAD DESDE EL 27/10/2025.

NUEVA MORATORIA PARA TODOS LOS IMPUESTOS DESDE EL 01/11/2025.

SE DEJA SIN EFECTO EL USO DE LA CLAVE CIUDAD

Desde el 27/10/2025 no funcionará la clave Ciudad para ingresar a AGIP. Todos los trámites se realizarán con la cuenta miBA (nivel 3).

¿Por qué el cambio?

- Unificación para simplificar la experiencia

Hasta ahora, los contribuyentes tenían dos accesos distintos para realizar trámites en la Ciudad (Clave Ciudad y cuenta miBA), lo que generaba duplicación y confusión. Con un solo acceso, la gestión será más fácil y eficiente.

- Menos pasos y más practicidad

Ya no será necesario recordar diferentes claves ni gestionar múltiples accesos. Con un solo usuario y contraseña pueden realizar todos los trámites de AGIP y del Gobierno de la Ciudad. Esto se traduce en menos requisitos y pasos para operar.

- Mayor seguridad

Cuenta miBA incorpora validación de identidad con tecnología blockchain, fundamental al momento de realizar trámites tributarios que requieren acreditar titularidad, resguardar datos personales y fiscales.

¿Qué hacer antes del 27/10/2025?

Si no tenés cuenta miBA: crearla desde la app miBA.

Si tenés cuenta pero es nivel 1 o 2: validar identidad en la app para subir a nivel 3.

Si ya tenés cuenta miBA: no tenés que hacer nada.

NUEVA MORATORIA: HASTA 48 CUOTAS Y QUITA DE INTERESES.

Desde el 03/11/2025 y hasta el 30/01/2026 estará disponible la nueva moratoria de AGIP con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes. Contempla hasta 48 cuotas y condonación de intereses y multas.

Incluye deuda vencida al 31/08/2025 de los siguientes impuestos:

Ingresos Brutos.

Patentes.

Publicidad.

Retenciones y percepciones no ingresadas al 30/06/2025.

ABL / inmobiliario.

- Incluye deudas administrativas y judiciales. Para estas últimas se prevé la suspensión de plazos procesales y de la prescripción penal. Si se cancela la deuda en su totalidad (al contado o en plan de pagos), se extinguirá la acción penal, infraccional o delictual.





No podrán adherirse:

- Personas declaradas en quiebra.



- Personas condenadas por delitos previstos en la Ley Nacional 24.769, Régimen Penal Tributario o contra la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.



- Personas que ya tengan un plan de facilidades vigente al 31/08/2025 con condonación o reducción de intereses/multas.

Recordá que también podés aprovechar la compensación de saldos a favor (SAF) si tenés deuda.

Podés utilizar tus saldos a favor originados en el impuesto sobre los ingresos brutos para cancelar deudas de Inmobiliario/ABL , Patentes e Ingresos Brutos.

Esta funcionalidad ya está disponible en la Nueva Cuenta Corriente Tributaria.

Sin límites de monto.

Impacto instantáneo en el sistema.

Trámite 100% online y sin requisitos previos.

Importancia del asesoramiento profesional

Contar con un profesional matriculado garantiza que la gestión sea precisa y evita posibles inconvenientes y sanciones por errores en este tipo de trámites.

En varias oportunidades los contribuyentes deciden realizar las presentaciones sin el asesoramiento correspondiente y luego llegan los problemas.

Los Contadores Públicos estamos capacitados para acompañar a los clientes en este proceso.

