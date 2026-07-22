Nutrición en oncología y cirugía: cuando la alimentación te acompaña en cada etapa del tratamiento

Si les preguntáramos a tus pacientes cómo es atenderse con vos, ¿qué creés que responderían?

Creo que muchos hablarían, antes que nada, de la tranquilidad que sienten durante el proceso. Mis pacientes suelen decirme que se sienten escuchados, que pueden preguntar todo lo que necesitan y que las recomendaciones están pensadas para su día a día.

Intento que cada consulta sea un espacio donde la persona entienda qué le está pasando y por qué le propongo determinadas estrategias, porque cuando entendemos, es mucho más fácil sostenerlo.

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También valoran el acompañamiento cercano entre consultas, especialmente en momentos difíciles como son una cirugía o un tratamiento oncológico, donde las necesidades pueden cambiar rápidamente.

Mi deseo es que nadie sienta que tiene que atravesar ese proceso en soledad.

¿Qué mensaje te gustaría que toda persona con un diagnóstico oncológico escuchara desde el inicio de su tratamiento?

Creo que el mensaje más importante es que confíen en el proceso. Sé que, al recibir un diagnóstico oncológico, todo puede sentirse incierto y abrumador. Es normal que al principio haya miedo y muchas preguntas, pero con el tiempo, el acompañamiento adecuado y la información correcta, de a poco se va ganando claridad.

También les diría que inviertan en su salud integral: cuidar el cuerpo, la mente y las emociones es parte del tratamiento. La alimentación es una herramienta más dentro de ese cuidado, pero no la única. Hacer todo lo posible por estar mejor, incluso con pequeños pasos en el día a día, realmente marca la diferencia.

Además de las consultas individuales, ¿qué otras formas de acompañamiento ofrecés?

Las consultas personalizadas son el eje de mi trabajo porque permiten acompañar la realidad de cada persona. Además, desarrollo talleres, workshops y guías prácticas para acercar información confiable a quienes buscan orientación.

Muchas personas llegan a una cirugía o comienzan un tratamiento oncológico con muchas dudas. Por eso, mi objetivo es brindar herramientas claras y basadas en evidencia para que la alimentación deje de vivirse desde el miedo y se convierta en una forma de cuidado.

Tu nombre suele asociarse a la nutrición quirúrgica y oncológica. ¿Solo atendés ese tipo de pacientes?

La nutrición quirúrgica y oncológica es mi principal área de especialización y donde más experiencia tengo, pero mi formación clínica es mucho más amplia.

Gracias a mi formación en el Hospital Italiano y el Hospital de Clínicas, también acompaño a personas con enfermedades renales, digestivas, cardiovasculares, diabetes y sobrepeso. Además, actualmente me estoy formando en nutrición deportiva. En todos los casos, trabajo desde un enfoque basado en evidencia y adaptado a las necesidades y objetivos de cada persona.

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